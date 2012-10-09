به گزارش خبرگزاری مهر رضا رسولی گفت: در هفته‌های اخیر که فطرت آزاده بشریت به خاطر اهانت به پیامبر اسلام (ص) و ادیان الهی ناراحت و خشمگین است ، هنر متعهد اجازه سکوت و بی تفاوتی به خود نمی‌دهد و اعتقاد داریم که اسلام حقیقی که دین واحد همه پیامبران الهی است ،می تواند ریشه رویش هنری و زیبایی هایی باشد ، که به مقیاس ابدیت قابلیت انتشار و تکرار دارند.

دبیر جشنواره فروغ ابدیت ، فتنه هنری و رسانه ای را یکی از پیچیده ترین فتنه های جهان امروز برشمرده و تصریح کرد: واقعیت این است که در جهانی که با صنایع فرهنگی و هنری به جنگ ادیان می آیند و نه فقط پیامبر اسلام، بلکه امروزه همه پیامبران و مقدسات مورد هجوم اندیشه های شیطانی قرار گرفته اند، ابراز امیدواری کرد که هنر متعالی بتواند زیبایی ها ، نورانیت ها و اصالت های ایمان، حرمت گذاری به ادیان را به همه نشان بدهد و بتواند از این توطئه کثیف و وحشتناک شیطانی برای بشریت پرده بردارد.

وی افزود همه این ضرورت ها باعث شده که سازمان بسیح هنرمندان به فکر اجرای جشنواره ای با رویکرد هم افزایی هنر متعهد در صیانت از ادیان الهی بیفتد و آن را در سطح جهان ارائه کند.



به گفته این هنرمند بسیجی،جشنواره فروغ ابدیت ، جشنواره ای فرهنگی هنری است که در راستای صیانت و دفاع از ادیان توحیدی و مبارزه با اهانت به پیامبران الهی برگزار شده و مقرر است فراخوان آن توسط نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان به دست هنرمندان آزاده دنیا برسد.

این نویسنده که به تازگی به عنوان دبیر این جشنواره بین المللی منتسب شده ، معرفی شیرازه مشترک ادیان الهی،معرفی ابعاد وجودی حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله،تشریح ابعاد برنامه های صهیونیستی -امپریالیستی برای تهاجم همه جانبه به ادیان، بازخوانی جنایات آمریکا و صهیونیسم جهانی نسبت به اسلام و مسلمانان و شناخت جریان اسلام هراسی غرب را به عنوان مهمترین اهداف برگزاری این رویداد هنری ذکر کرده و افزود: دراین راستا از هنرمندان آزاده جهان دعوت شده که آثار خود را در رشته های هنری و فرهنگی گرافیک ،داستانک،فیلم 100 ثانیه ای،کاریکاتور،وبلاگ نویسی ، عکس و مقاله ی چاپ شده در رسانه های ایران و جهان به دبیرخانه این جشنواره مستقر در سازمان بسیج هنرمندان ارسال و یا برای کسب اطلاع به سایتBAO.IR مراجعه کنند.



این عضو انجمن قلم ایران،حقیقت مشترک ادیان ابراهیمی ، صیانت از احترام ادیان الهی، تعظیم و تکریم پیامبران الهی، تقبیح استهزا پیامبران و از بین بردن حقوق پیروان ادیان الهی، نقش دولت های استکباری و اسرائیل در توسعه نفرت در جهان، دام جنگ تمدن ها فرا روی آینده بشریت، بازخوانی شخصیت پیامبر رحمت و عزت (صلوات الله علیه و آله) و اسلام ، دین رحمت و معرفت را به عنوان موضوعات هشت گانه مورد انتظار جشنواره برای آثار اعلام کرد و خاطر نشان کرد: هنرمندان می توانند آثار خود را تا 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی که امسال مقارن با عید سعید غدیر خم نیز هست به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

رسولی با اعلام این که برای برگزیدگان اول تا سوم هر رشته جوایزی مانند لوح پیامبر رحمت و سکه بهار آزادی تقدیم خواهد شد اظهار داشت: جایزه ی نقدی برگزیدگان خارجی نیز برای نخستین بار با واحد پول بین المللی کشور مالزی(رینگیت) پرداخت خواهد شد .

وی افزود: به همت اتحادیه هنرمندان جهان اسلام ، نمایشگاه هایی از آثار تجسمی منتخب این جشنواره در کشورهای مختلف جهان برگزار می گردد و آثار مکتوب برگزیده نیز به صورت یک کتاب ،به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر خواهد شد.