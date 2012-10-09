به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی ‌بوشهری صبح سه‌شنبه در دیدار مدیرکل و مسئولان اداره استاندارد بوشهر با تاکید بر ضرورت شناساندن استانداردها به مردم، اظهار داشت: مردم باید با فرهنگ استاندارد آشنا شوند تا کار و کالای استاندارد را طلب کنند.

وی به برخی از تحریم ها و فشارهای دشمنان اشاره کرد و افزود: ما می‌توانیم با ایجاد رشد در تولید و افزایش سطح کیفی استانداردها، اعتماد ملی را جلب کرده و در صحنه‌های بین‌المللی قدرت رقابت جهانی پیدا کنیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به وظایف نظارتی و هدایتی اداره کل استاندارد، اضافه کرد: یکی از وظایف اداره کل استاندارد، امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌ کار و کالا در سطح ملی است، یعنی امر به معروف در راستای رشد و نهی از منکر در راستای راهنمایی و هدایت باشد.

وی با اشاره به روند رو به رشد کشورمان، ادامه داد: ما باید در کشور فرهنگ سلامت ارائه‌ کالا همراه با استانداردهای بین‌المللی و فوق استانداردهای جهانی را مطرح کنیم زیرا برای کشوری که می‌خواهد در صحنه‌های بین‌المللی به رقابت بپردازد، رعایت حداقل استانداردها کافی نیست.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری خطاب به کارکنان اداره کل استاندارد گفت: امیدواریم با دانش بنیانی و کار عملی و تحقیق و پژوهشی که در شما سراغ دارم، بتوانید استان بوشهر را به عنوان یک استان بین‌المللی به پیش ببرید و بتوانید تمامی شاخصه‌های استاندارد را در همه امور در فضای این استان نهادینه کنید.

وی در ادامه استانداردسازی کار و کالا در فضای ملی و حضور جدی در عرصه‌ بین‌المللی را به عنوان یکی از شاخصه‌های پیشرفت یک کشور عنوان کرد و بیان داشت:در عوض توجه به تولید انبوه به جای توجه به کیفیت و استاندارد، نشان از عقب‌رفت و ایستایی است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر لزوم توجه به کیفیت بالای تولیدات ومحصولات، گفت: جوامع جهانی و انسانی همواره به دنبال کیفیت برتر کار و کالا هستند و ما نیز باید کیفیت برتر باشیم.

وی اضافه کرد: حضور در صحنه‌های بین‌المللی در گام اول، مستلزم داشتن حداقل استانداردها است و همچنین در گام‌های بعدی باید به صورت فوق استاندارد در عرصه‌های بین‌المللی حضور پیدا کنیم.