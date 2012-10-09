تشکیل مرکز مطالعات منطقه‌ ای میراث معنوی آسیای غربی و مرکزی در ایران

یدالله پرمون به خبرنگار مهر گفت: در چارچوب فعالیت های یونسکو، کشورهای عضو، نسبت به علاقه ای که دارند، پیشنهاد تاسیس مراکز منطقه ای را می دهند که به آنها مراکز منطقه ای مقوله 2 می گویند. اینها مراکزی هستند که در بعد منطقه ای با حمایت کشور پیشنهاد دهنده فعال می شوند. پیش از ایران در حوزه میراث فرهنگی ناملموس یا معنوی در سطح دنیا چهار مرکز دیگر فعال شده بود و مرکز ایران پنجمین مرکزیست که به طور خاص در بحث تحقیق و پاسداری از میراث ناملموس در حوزه آسیای مرکزی و غربی فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: چهار مرکز دیگر در پرو، کره، ژاپن و چین در سطح مناطق خود مشغول به امور پاسداری از میراث ناملموس هستند. کره ای ها در بحث شبکه و اینترت فعال هستند چینی ها در بحث آموزش و ژاپن در تحقیقات فعالیت می کند. ما نیز تحقیق می کنیم اما در حوزه آسیای مرکزی و غربی.

پرمون گفت: معتقدیم در کل منطقه آسیای مرکزی و غربی هسته فرهنگی مشترکی جاری و ساری است که ایران در آن نقش بسیار مهمی دارد.

وی افزود: با تاسیس این مرکز در ایران کشورمان به یک نقطه کانونی در آسیای مرکزی و غربی تبدیل خواهد شد و می تواند ظرفیت های تخصصی و فرهنگی خود را در سطح منطقه هدایت کند.

دبیر علمی این مرکز گفت: بعد از سال 2003 میلادی که حوزه میراث ناملموس به حوزه میراث فرهنگی وارد شده، کشورهای زیادی مرتبا به این حوزه می پیوندند چون به این نتیجه رسیده اند که مواریث ناملموس زمانی به منصه ظهور می رسند که این دانش سنتی و فرهنگ ناملموسی باید صیانت شود، ایران نیز به این اهمیت پی برده و در آن ورود پیدا کرده است. از جمله اینکه در حوزه ثبت جهانی پرونده های خوبی را در این زمینه ثبت کرده ایم و امسال به عضویت کمیته ارزیاب پرونده های ثبت جهانی میراث ناملموس درآمده ایم.

وی تصریح کرد: مقرر شده که ایران در برنامه توسعه فرهنگی خود، به عنوان قدرت فرهنگی منطقه ایفای نقش کند و ما نیز می خواهیم با ایجاد این مرکز ضمن صیانت از مواریث فرهنگی اصیل این منطقه به یاری کشورهایی برویم که نیاز به کمک دارند.

پرمون گفت: نشست دوروزه شورای حکام مرکزی برگزار خواهد شد که طی آن اسناد بنیادی مرکز به تصویب نهایی می رسند و برنامه کاری مرکز نیز برای سال آینده میلادی تنظیم شده و شروع به کار می کند. بعد از جلسه شورای حکام مراسم افتتاحیه ای در نیمه دوم آبان ماه برای مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی در ایران برگزار می شود.

وی ادامه داد: طبق توافق نامه امضا شده بین ایران و یونسکو، افراد شورای حکام مرکب از نماینده سازمان میراث فرهنگی، کمیسیون ملی یونسکو ایران، سه نفر متخصص برجسته حوزه میراث ناملموس، یک نفر نماینده دبیرکل یونسکو که از پاریس معرفی می شود و دو نفر از دو کشور منطقه هستند این افراد بر کار مرکز نظارت می کنند در واقع شورای حکام سیاستگذار و مرکز مجری سیاستهای تعیین شده از سوی شوراست.