کتاب شهدای فرهنگی در کرج رونمایی می شود

احمدعلی قنبر هراتی در گفتگو با خبر نگار مهر در خصوص محتوای این کتاب اظهار داشت: این کتاب دارای محتوایی موضوعی در موضوعاتی همچون اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، تعلیم و تربیت و ... نگاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوعات این کتاب برگرفته از وصایا و دل نوشته های شهدا است، ادامه داد: وصایای شهدا متاثر از مفاهیم قرآن، احدادیث ائمه و سخنان ناب بزرگان دین است که با جمع آوری تمامی این موضوعات گامی بلند در زمینه آموزش و انتقال ارزشای دینی برداشته خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان کرج اعلام کرد:عناوین مختلفی برای نام این کتاب در نظر داریم که تا هفته آینده نهایی خواهد شد.

این مسئول، برگزاری یادواره های شهدای فرهنگی، تالیف و تدوین کتب ایثار وشهادت را از اقدامات مهم صورت گرفته در زمینه فرهنگ ایثار در آموزش و پرورش دانست که با همکاری امور بانوان، بسیج فرهنگیان، بنیاد شهید و بسیج دانش اموزی اجرا شده است.

هراتی افزود: آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان کرج 23 شهید فرهنگی را در خود جای داده است که در دوران دفاع مقدس دفاع از خاک ایران را بر رسالت مهم تعلیم و تربیت ترجیح داده و به مقام رفیع شهادت نائل شدند.

دانش آموز کرجی مدال طلای المپیاد جهانی کامپیوتر را کسب کرد

این مسئول به کسب مدال طلای سعید ایل چی در مسابقات بین المللی کشور ایتالیا اشاره کرد و افزود: در این مسابقات 300 دانش اموز از 25 کشور حضور داشتند.

هراتی اظهار داشت: این چهارمین مدال کسب شده المپیاد توسط دانش آموزان ناحیه سه کرج است.

وی اعلام کرد: به منظور ترغیب دانش آموزان برای حضور در این مسابقات اقدام به تشکیل انجمن نخبگان کرده ایم تا با برنامه ریزی های دقیق تر مسیر پیشرفت دانش آموزان نخبه را باز کنیم.