استقرار گروههای تخصصی سازمان نظام پزشکی در مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لعبت گرانپایه گفت: با استقرار گروهی از متخصصان مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی در مناطق زلزله‌زده شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی، 19 تا 21 مهرماه، مردم زلزله زده ورزقان و شهرها و روستاهای همجوار آن خدمات بهداشتی - درمانی تخصصی رایگان دریافت خواهند کرد.

دبیر مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی گفت: با توجه به سرمای زودرس مناطق زلزله‌زده آذربایجان و احتمال بروز بیماری‌های فصلی، گروهی متشکل از متخصصان جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، متخصص کودکان، متخصص ارتوپدی، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص طب ورزشی و توانبخشی، متخصص رادیولوژی به همراه چند پزشک عمومی و ماما به شهرستان زلزله‌زده ورزقان اعزام می‌شوند تا خدمات تخصصی رایگان به مردم نیازمند این منطقه ارایه کنند.

مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان از ابتکارات سازمان نظام پزشکی کشور در ارایه خدمات تخصصی رایگان به مردم نیازمند مناطق محروم کشور است که پیش از این در بیش از 16 منطقه محروم کشور از جمله در منطقه بازفت استان چهارمحال و بختیاری، منطقه زیرکوه استان خراسان جنوبی، منطقه میانکوه استان لرستان، شهرستان مهدی‌شهر استان سمنان، دهگلان استان کردستان، ورامین استان تهران، مناطق محروم شهرستان چالوس، شهرستان دزفول استان خوزستان، شهرستان اسلامشهر در تهران، ممسنی استان فارس و شهرستان اراک استان مرکزی به اجرا درآمده است.