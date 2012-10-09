مسابقات سراسری قرآن و عترت در قزوین برگزار می شود

حمیدرضا سرمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت در روزهای یکم تا چهارم آبان ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار می شود.
وی افزود: در این دوره از مسابقات 450 شرکت کننده شامل استاد، کارمند و دانشجو در دو بخش آقایان و بانوان از دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور حضور خواهند داشت.
سعیدی یادآورشد: این مسابقات در بخش شفاهی قرآن شامل قرائت و حفظ قرآن کریم برگزار می شود که بخش قرائت نیز به دو بخش ترتیل و قرائت تقسیم شده است.
رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات مسابقات قرآن و عترت تصریح کرد: هم چنین در بخش حفظ قرآن کریم، حافظان قرآن در شاخه های مختلف با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
این مسابقات با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار می شود.
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