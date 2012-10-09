چراغی از شادی برای کودکان در همدان روشن شد/ ماسک ها برای زلزله زده ها به فروش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز جشنواره تئاتر کودک و نوجوان میهمانان خارجی جشنواره به همدان آمدند و به تماشای نمایش های روز اول جشنواره نشستند.

"ایوت هاردی" رئیس استیج جهانی همراه با "گوردن واین" رئیس خانه تئاتر کودک فرانکفورت به همراه گروه نمایش کشور آلمان روز گذشته همراه با تماشاگران و دانش آموزان همدانی نمایش های اولین روز جشنواره را تماشا کردند.

ورود هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر و تئاتر کودک کشور به شهر همدان که از صبح این روز آغاز شد، بر فعالیت بخش های مختلف جشنواره و به خصوص خبرنگاران رسانه های صوتی، تصویری مستقر در همدان افزود و حضور چهره های شناخته شده تئاتر در سالن های نمایش با ابراز خوشحالی کودکان و خانواده ها همراه بود.

سهم کودکان زلزله زده از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

کودکان زلزله زده آذربایجان شرقی هم سهم خود را از جشنواره دارند و قرار است ماسک های نمایشگاه ماسک برای کمک به این کودکان فروخته شود.

در این نمایشگاه که در تالار زنگنه برپاست 50 ماسک از شخصیت های کارتونی و آشنای کودکان به نمایش گذاشته شده و این ماسک ها به نفع کودکان زلزله زده آذربایجان شرقی فروخته می شوند.

خریداران ماسک در آخرین روز جشنواره ماسکهایشان را تحویل می گیرند.

صندلی های سالن های نمایش پر شدند

نمایش های اولین روز جشنواره نوزدهم تئاتر کودک و نوجوان با استقبال گرم تماشاگران به صحنه رفتند.

در اولین روز جشنواره تالار فجر میزبان تماشاگرانی بود که برای تماشای نمایش همدانی " گلاب" به این تالار آمده بودند.

این نمایش با لهجه همدانی اجرا شد و به دلیل پر شدن ظرفیت صندلی ها مسئولان این تالار تعدادی صندلی پلاستیکی اضافه کردند تا تماشاگران بیشتری امکان تماشای این نمایش را داشته باشند.

هرچند این نمایش در آثار نوجوان ها دسته بندی شده بود اما ظاهرا کودکان حاضر در سالن بیشتر از نوجوان ها با آن ارتباط برقرار کردند.

در تالار بوعلی نیز حسن معجونی همراه با گروه جوانش نمایش "مترسگ" را اجرا کرد که این نمایش نیز با استقبال تماشاگران اجرا شد و علاوه بر تماشاگران ایرانی گوردن واین رئیس خانه تئاتر کودک فرانکفورت به تماشای این نمایش نشست و این اثر مورد توجه او قرار گرفت.

وی این نمایش را به لحاظ همه عناصر اجرایی اثری حرفه ای دانست، اجراهای خیابانی نیز در اولین روز جشنواره شاهد استقبال گسترده تماشاگرانی از گروه های سنی مختلف بودند.

مستند جشنواره نوزدهم تئاتر کودک ساخته می شود

در این روز حسین محب اهری از ساخت مستندی از نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برای شبکه آموزش سیما خبرداد.

حسین محب اهری کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون، ساخت مستندی از رویدادها، دستاورد ها و چگونگی ارتباط جشنواره با مخاطبانش را در روزهای برگزاری این جشنواره در شهر همدان در دست تولید دارد.

این بازیگر پیشکسوت تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان در این باره گفت: امسال به عنوان مهمان در جشنواره حضور داشتم و به نظرم رسید که ضمن دیدن نمایش ها کاری نیز انجام دهم که پرونده جشنواره باشد و بنیانی برای سالهای بعد گذاشته شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس ساخت مستند جشنواره ها ادامه می یابد به همین دلیل با همکاری شبکه آموزش سیما ساخت این مستند را در دست گرفتم.

وی عنوان کرد: این مستند به دنبال اتفاقات، ارتباط مخاطبان، برنامه های یک جشنواره، دستاورد های تازه و حضور مهمانان خارجی در جشنواره است.

شبکه آموزش به صورت روزانه جشنواره را پوشش می دهد

برنامه بازباران شبکه آموزش به صورت روزانه ویژه برنامه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را پخش می کند.

این گزارش های روزانه نیز که توسط حسین محب اهری تولید می شوند به مدت 10 دقیقه و بین ساعت های 19.30 تا 20 هر شب مخاطبان این شبکه را به همدان و سالن های نمایش جشنواره می آورد.

انتخاب دو نمایش جشنواره با آرای تماشاگران

نمایش های نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از سوی تماشاگران نیز داوری می شوند.

در هر تالار نمایش صندوق های رای ویژه آرا مخاطبان قرار داده شده تا ارزیابی عموم تماشاگران از هر اجرا دو نمایش برتر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از دید تماشاگران را ثبت کند.

کمیته نظرسنجی آرای برگزیده از نگاه تماشاگران را جمع آوری و در روز اختتامیه جشنواره به دو نمایش برگزیده از سوی تماشاگران هدایایی اهدا می شود.

هر روز 6500 بلیط برای مدارس در نظر گرفته شده است

کارشناس فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش همدان اعلام کرده است که روزانه شش هزار و 500 بلیط جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به مدارس این استان در مقاطع ابتدایی و راهنمایی اختصاص یافته که این رقم 1500 صندلی بیشتر از سال گذشته را در اختیار مدارس قرار داده است.

رضا رضایی در ادامه یکی از مهمترین مشکلات استفاده مطلوب دانش آموزان از برنامه های جشنواره تئاتر کودک را مشکل ایاب و ذهاب عنوان کرد و گفت: با برنامه ریزی، امکان بهره گیری بیشتر و بهتردانش آموزان از این جشنواره بین المللی فراهم می شود.

تقدیم یک اجرا به رئیس استیج جهانی

نیما بیگلریان کارگردان نمایش "ستاره های جیبی" یک اجرای روز گذشته خود را به ایوت هاردی رئیس استیج جهانی تقدیم کرد.

این کارگردان تئاتر در پایان اجرای این نمایش که با استقبال گسترده تماشاگران اجرا شد، روی صحنه رفت و ضمن تشکر از همه هنرمندان و مسئولان جشنواره که در سالن حضور داشتند اجرای خود را به رئیس استیج جهانی تقدیم کرد.

ایوت هاردی نیز با ابراز خوشحالی از این اتفاق روی صحنه رفت و به گزوه اجرایی برای این نمایش تبریک گفت.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 16 تا 22 مهر ماه در استان همدان در حال برگزاری است.