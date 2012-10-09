به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز گذشته (17 مهر) در جمع اعضای ستاد هفته کتاب سخن می‌گفت، با اشاره به وظایف دینی و تأکیدات دین مبین اسلام بر صرفه‌جویی گفت: ما باید نسبت به بکارگیری آموزه‌های دینی در امور و مسائل جاری زندگی شخصی و اداری اهتمام جدی داشته باشیم و اعضای ستاد برگزاری هفته کتاب پیشگام این موضوع و زمینه ساز فرهنگ صرفه جویی در همه ابعاد باشند.

وی با اشاره به وضعیت کاغذ در شرایط کنونی خواستار توجه جدی به مقوله صرفه جویی و دوری از اسراف در این حوزه شد و گفت: این ستاد با تدوین دستورالعملی نسبت به صرفه جویی در مصرف کاغذ در تمامی سطوح در جامعه به ویژه در دستگاههای دولتی اقدام کند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ سازی و تغییر نگاهها و الگوسازی جدید در شیوه مصرف کاغذ را یکی دیگر از اولویت‌ها در هفته کتاب دانست و گفت: اعضای ستاد هفته کتاب نسبت به برنامه ریزی آن در این هفته اقدام کنند.

وی بهره‌گیری از تکنولوژی روز در حوزه نشر و توسعه نشر دیجیتال در کشور را از دیگر اقداماتی دانست که اعضای ستاد هفته کتاب باید نسبت به آن فرهنگسازی کنند.

علی اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور جدی و تاثیرگذار همه نهادهای دولتی و غیردولتی در ستاد هفته کتاب گفت: این حضور پرشور نشان از دغدغه همه دستگاهها به مسئله کتاب و کتابخوانی در جامعه است و این موضوع را باید قدر دانست و به فال نیک گرفت و برای آن برنامه ریزی کرد.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با تأکید بر دوری از کارهای کلیشه‌ای گفت: از هر برنامه، پیشنهاد و راهکار نو و مبتکرانه برای بالا رفتن سرانه مطالعه در کشور حمایت می‌کنیم.

وی همچنین به حضور فعالانه ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت اشاره کرد و افزود: تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 700 عنوان کتاب از تازه های نشر ایران را در این نمایشگاه عرضه خواهد کرد.همچنین عناوینی نیز با موضوع پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) نیز در غرفه ایران در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی فعال شدن استانهای کشور در ایام هفته کتاب با هدف هم افزایی و حمایت از راه‌اندازی «رادیو کتاب» را از دیگر اولویت‌های این ستاد برشمرد و گفت: امسال برنامه‌ریزی شایسته از سوی ستاد مرکزی هفته کتاب برای اختصاص یکی از روزهای هفته به اهدای کتاب صورت گیرد.

بیستمین دوره هفته کتاب با شعار «یادگار ماندگار» از 20 تا 27 آبان ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.