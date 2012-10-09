18 روستای خراسان جنوبی از راه آسفالته برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهارداشت: این پروژه ها با اعتبار هفت میلیارد و 770 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

سعید مالکی تعداد خانوار های برخوردار از این پروژه ها را یک هزار و 808 ذکر کرد و افزود: 18 روستا از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.

وی در خصوص بهسازی و روکش آسفالت محور محمد آباد علم در قاین اظهارکرد: این پروژه به طول 10.5 کیلومتر به بهره برداری رسیده است.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه را سه هزار میلیون ریال اعلام کرد.

بخشی از کریدور جنوب به شمال شرق کشور افتتاح شد

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، در مراسم افتتاح بزرگراه گناباید- قاین، گفت: این بزرگراه قسمتی از محور تربیت حیدریه – بیرجند است که در استان های خراسان رضوی و جنوبی واقع شده است.

وی افزود: این بزرگراه بخشی از کریدور جنوب به شمال شرق کشور است که از چابهار و زاهدان به بیرجند، مشهد، گناباد، منطقه باجه گیران و مرز شمال شرق ایران منتهی می شود.

مالکی ادامه داد: علاوه بر ترانزیت کالا و خدمات در حد فاصل دریای عمان تا مشهد و کشورهای آسیای میانه در محور ترافیلی فوق، سفرهای زیارتی و سیاحتی جنوب شرق و جنوب ایران به قسمت های شمال و شمال شرق کشور نیز در این مسیر جریان می یابد.

وی طول این پروژه را 50 کیلومتر اعلام کرد و افزد: اعتبار هزینه شده برای این پروژه نیز 300 میلیارد ریال بوده است.

افتتاح پلیس راه قاین با اعتبار سه هزار و 500 میلیون ریال از محل منابع ملی از دیگر پروژه هایی بود که لحظاتی پیش با حضور نیکزاد افتتاح شد.