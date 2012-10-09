موسی سوری در گفتگو با مهر درباره طرح‌های افزایش برداشت گاز از پارس جنوبی در سالجاری، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک با راه اندازی 10 فاز پالایشگاهی به 290 میلیون مترمکعب در روز رسیده است.



مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه تا پایان سالجاری ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی از مرز 300 میلیون متر مکعب در روز فراتر خواهد رفت، تصریح کرد: بر این اساس امسال تولید زودهنگام حداقل در سه فاز گازی آغاز خواهد شد.



این مقام مسئول با اشاره به آغاز نصب و راه اندازی اولین سکوی دریایی طرح توسعه فازهای 12، 17 و 18 پارس جنوبی در آب‌های خلیج فارس، اظهار داشت: با نصب این دو سکو و تکمیل حفاری چاه ها امکان استخراج و انتقال گاز از مخزن مشترک به پالایشگاه‌های ساحلی فازهای 12، 15 و 16 پارس جنوبی در عسلویه فراهم می شود.



این عضو هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با یادآوری اینکه برای افزایش تولید گاز در پارس جنوبی یکسری اهداف توسعه ای تعریف شده است، بیان کرد: بر اساس اهداف چشم انداز توسعه باید ظرفیت تولید گاز شرکت نفت و گاز پارس به روزانه یک میلیارد مترمکعب و یک میلیون بشکه میعانات گازی از مجموع میادین گازی مشترک و غیر مشترک افزایش یابد.



سوری با بیان اینکه میادین گازی گلشن، فردوسی و پارس شمالی باید تا پایان برنامه پنجم باید توسعه یابند، تاکید کرد:

در مجموع با توسعه این میادین گازی تولید روزانه گاز به یک میلیارد متر مکعب افزایش می یابد.



مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیشتر با اشاره به راه‌اندازی 3 فاز جدید پارس جنوبی در سالجاری از به تعویق افتادن تولید گاز در فاز 17 و 18 پارس جنوبی به سال 92 خبر داده و گفته بود: امسال با توسعه فازهای جدید تولید گاز در پارس جنوبی روزانه 25 میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.



جزئیات راه‌اندازی یک طرح جدید گازی در پارس جنوبی



سوری در ادامه در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی واحدهای جدید تصفیه گوگرد در طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی، توضیح داد: شهریور ماه سالجاری واحد تصفیه گوگرد تولیدی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی با راه اندازی واحد TGTU به طور کامل در مدار بهره برداری قرار گرفت.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه با راه اندازی این طرح ظرفیت تولید گوگرد در فاز 9 و 10 این میدان مشترک افزایش می یابد، تصریح کرد: علاوه بر این گوگرد کمتری توسط مشعل پالایشگاه های این دو فاز به منطقه عسلویه منتشر می شود.



وی با بیان اینکه اجرا و بهره برداری از این طرح علاوه بر مزیت‌های اقتصادی دارای ویژگی‌های زیست محیطی هم هست، گفت: قطعا راه اندازی واحد جدید TGTU منجر به کاهش آلایندگی‌ها در منطقه عسلویه خواه شد.



به گزارش مهر، طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تصفیه شده برای تزریق به شبکه سراسری، 80 هزار بشکه میعانات گازی، تولید سالانه یک میلیون تن اتان برای مصرف پتروشیمی، 1.05 میلیون تن گاز مایع (ال.پی.جی) و روزانه 400 تن گوگرد برای صادرات برنامه ریزی شده است.