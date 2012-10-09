کاهش مصرف کودشیمیایی و سموم در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترمسعود محمدیان امروز درجلسه کمیته فنی پروژه ایمنی آب شرب تبریز(wsp) که در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شده بود با بیان اینکه در روستاها و دهستان ها بحث پیشگیری و پیش آگاهی و روش های مبارزه بیولوژیک جهت تولید محصول سالم روز به روز رونق می گیرد افزود: با تشکیل شورای سیاستگذاری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در سطح استان ، کنترل مصرف سم در مزارع به صورت جدی دنبال می شود طی یک برنامه پنج ساله، اراضی کشاورزی استان تحت مدیریت IPM قرار گیرد.

دکتر محمدیان، بالارفتن سلامت آب شرب را یکی از اهداف برنامه آشنایی بیشتر کشاورزان با طرح کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی عنوان نموده و افزود: بر این اساس در اهداف کلان وخط‌مشی‌های اساسی قانون برنامه توسعه، حفظ و احیای منابع طبیعی تجدید شونده، حفظ گونه‌های گیاهی، جلوگیری از فرسایش، آلودگی خاک و هوا و آب، توجه به ضوابط زیست محیطی و استفاده بهینه از سموم و کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کاهش مصرف سم وکودهای شیمیایی در بخش کشاورزی مستلزم اعتقاد عمیق بهره برداران به اهمیت زیست محیطی و اقتصادی مساله است افزود: از این رو در ساماندهی باید به گونه‌ای عمل شود که مجموع بهره برداران در این مهم انجام وظیفه کنند و در این راستا از کلیه امکانات موجود دستگاه های ترویجی، تحقیقاتی و آموزشی در راستای این مهم به نحو احسن بهره جویی گردد.

هیچ خطری ، آب شرب تبریز را به مخاطره نینداخته است

مشاور عالی سازمان بهداشت جهانی (WHO) گفت: تاکنون هیچ خطری، آب شرب تبریز را به مخاطره نینداخته است ولی جهت پیشگیری از هرگونه آلودگی آن ، اقدامات لازم صورت گیرد.

حسین بهجت در جلسه کمیته فنی پروژه ایمنی آب شرب تبریز(wsp) که در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شده بود با بیان اینکه امنیت آب شرب تبریز ، پایلوت طرح ارتقای سازمان بهداشت جهانی در ایران شده است افزود: کلانشهر تبریز به عنوان مرکز پایلوت اجرای طرح ارتقای ایمنی آب شرب (WSP) در ایران انتخاب شده و این پروژه با نظارت سازمان جهانی بهداشت و با هدف ارتقای ایمنی و سلامت آب شرب و همسان‌سازی کیفیت موجود با استانداردهای نوین دنیا به اجرا در می‌آید.

وی با اشاره به هدف کلی سازمان جهانی بهداشت از اجرایWSP اظهارداشت: این طرح اطمینان ازکیفیت آب آشامیدنی از طریق ارزیابی و مدیریت مخاطرات برروی سیستم آبرسانی از مرحله آبگیری تانقطه مصرف راشامل می‌شود و هدف از آغازWSPدر تبریزکسب تجربیات لازم دراین مسیر و تبادل آن با سایر استانها و کمک به کشوری شدن این طرح خواهد بود.

کاهش خسارت آفت مینوز گوجه فرنگی با اجرای روش های مدیریت تلفیقی آفات



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر با اشاره به این موضوع که خسارات وارده بر مزارع گوجه فرنگی این شهرستان کاهش چشمگیری داشته است افزود: این طرح با توسعه و اجرای روش های مدیریت تلفیقی آفات پروانه مینوز گوجه فرنگی در سطح مزارع این شهرستان حاصل آمده است.

فیروز طلوع حیات با اشاره به بررسی های کارشناسی انجام یافته توسط کارشناسان این مدیریت و نصب تله های فرمونی در اوایل مرداد ماه سال گذشته گفت: حضور این آفت در منطقه محرز گردیده و از ابتدای سال زراعی 91-90، نسبت به برنامه ریزی و اجرای دقیق مدیریت آفت اقدامات لازم و ضروری انجام پذیرفته است.

وی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی، ترویجی در مناطق روستایی این شهرستان برای بهره برداران و تولیدکنندگان گوجه فرنگی توسط اداره ترویج وکلینیک های گیاه پزشکی افزود: شناسایی خزانه های تولید نشاء گوجه فرنگی و ردیابی آفت با استفاده از تله های فرمونی و سمپاشی با ماده بیولوژیک بی _تی برای تولید نشاء سالم از عمده برنامه های این مدیریت برای کاهش خسارت آفت مینوز گوجه فرنگی می باشد.



ثبت رکورد جدید در تولید نخود به شیوه دیم در شهرستان هشترود



سرپرست مدیریت جهاد کشاورز شهرستان هشترود از ثبت رکورد جدید 2413 کیلوگرم در هکتار تولید محصول نخود به شیوه دیم کاشت در این شهرستان خبر داد.

اسماعیل کریمی اصل در مراسم برداشت از نخود دیم در اراضی زیر کشت این محصول گفت: بهره بردار دیمکار این شهرستان با بکارگیری توصیه های فنی کارشناسان و رعایت اصول بهزراعی واستفاده از رقم مناسب، توانسته است به این راندمان چشمگیردرهکتار دست یابد.

وی با بیان اینکه شهرستان هشترود دارای شش هزار و 250 هکتار اراضی زیر کشت نخود سفید بوده گفت: در سال زراعی 91-90، با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، بکارگیری ادوات مکانیزه مناسب و در کنار آن رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول، توانسته است وضعیت مطلوبی را در تولید محصول نخود دیم شاهد باشد.