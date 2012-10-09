قیمت رانا تعیین شد؛ 21.5 میلیون تومان/ درصد افزایش قیمت 4 خودروساز

یک عضو کمیته خودرو که خواست نامش در خبر ذکر نشود، در گفتگو با مهر با تایید خبر افزایش قیمت انواع خودروهای رایج در کشور در جلسه اخیر این کمیته، اعلام کرد: خودروی رانا که تاکنون با بلاتکلیفی قیمت مواجه بود، در جلسه اخیر کمیته خودرو تعیین تکلیف شده و با لحاظ کردن تمامی هزینه ها از جمله شماره گذاری، بیمه، مالیات و عوارض قانونی 215 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی افزود: خودروهای رانایی که تا قبل از 12 مهرماه سال جاری پیش فروش شده اند، موظفند با همان نرخ قبلی در اختیار متقاضیان قرار گرفته و تحویل آنان شوند.

به گزارش مهر، پیش از این آخرین قیمت برای خودروی رانا ( خردادماه) حدود 15 میلیون تومان اعلام شده است.

این عضو کمیته خودرو با بیان اینکه سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو براساس مصوبه کمیته خودرو باید افزایش متوسط 18 درصدی را اعمال کرده و سقف 20 درصد را در قیمت‌گذاری خود رعایت کنند، اظهار داشت: خودروهای پیش فروش شده این تولیدکنندگان نیز که تا قبل از 12 مهر ماه پیش فروش آنها قطعی شده است، باید با نرخ قبلی ارائه شوند و قیمت روز ملاک نیست.

این عضو کمیته خودرو در مورد افزایش محصولات ایران خودرو نیز خاطر نشان کرد: برای ایران خودرو متوسط افزایش قیمت 10 درصدی در نظر گرفته شده که این افزایش نباید از 20 درصد فراتر رود.

به گفته وی، در صورتجلسه کمیته خودرو آمده است که اولا خودروسازان در مقابل افزایش قیمت باید تنظیم بازار را نیز تضمین کنند و ارائه خدمات پس از فروش را به نحو احسن صورت دهند، ضمن اینکه رعایت قیمت‌های الحاقی در بازده زمانی مورد نظر کمیته خودرو نیز باید مدنظر قرار گیرد.

این عضو کمیته خودرو در پایان خاطر نشان کرد: بهبود کیفیت نیز باید مدنظر قرار گیرد.