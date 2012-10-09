ضرورت آموزش اصول شهروندی از سنین کودکی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیروتی صبح سه‌شنبه در نشست مشترک با مدیران مهدهای کودک گناوه با تاکید بر ضرورت آموزش مبانی شهروندی از سنین کودکی، اظهار داشت: داشتن شهری پویا که در آن همه اقشار جامعه مشارکت فعال داشته باشند، نیازمند آموزش مبانی شهروندی برای همه سنین است.

شهردار گناوه گفت: در همین راستا ضرورت آموزش این مبانی به کودکان نمود بیشتری پیدا می کند و باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: باید ذهنیت کودکان گناوه ای را نسبت به مسائل شهروندی مثبت کنیم و از همین دوران با ارائه آموزش های فرهنگ شهروندی، حس مسئولیت‌پذیری آنها را نسبت به محیطی که در آن زندگی می‌کنند، تقویت کنیم و پیامدهای مثبت آن را به نظاره بنشینیم.

بیروتی ادامه داد: شهرداری گناوه برای اولین بار اقدام به طراحی چندین جلد کتاب با موضوع فرهنگ شهروندی برای سنین مختلف کرده که در حال حاضر کتابی برای کودکان با تیراژ چهار هزار جلد به نام این شهر خانه ماست، چاپ شده و آماده توزیع در مهدهای کودک شهر گناوه است.

رئیس شورای اسلامی شهر گناوه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت توجه به مقوله کار گروهی، گفت: ما باید مشارکت اجتماعی شهروندان را با انجام یک سلسله کارهای فرهنگی ارتقا بدهیم. باید دغدغه مسائل شهری را در ذهنیت شهروندان زنده نگهداریم تا همواره مشارکت آنها را در جامعه خود داشته باشیم.

حسن عربزاده افزود: باید با آموزش کار گروهی به کودکان این شهر انگیزه کار گروهی آنها را برای داشتن شهری زیبا تر تقویت کنیم و توزیع این کتاب‌ها می‌تواند اولین گام در آموزش فرهنگ شهروندی به آنها باشد تا در آینده خود آنها به ساختن بهتر شهرشان پیشگام شوند.

در این نشست برخی از مدیران مهدهای کودک شهر گناوه به ارائه نظرات خود در خصوص آموزش فرهنگ شهروندی به کودکان پرداختند و آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه با شهرداری گناوه اعلام داشتند.