تقاضای منزل استجاری در گناباد افزایش یافت/ رشد 40 درصدی اجاره بها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورهاشمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: روند افزایش اجاره بها دراکثر شهرها از جمله گناباد از سال گذشته شروع شد که دولت اعلام کرد نرخ اجاره به افقط در تهران و آن هم ۷درصد افزایش پیدا می کند که البته این موضوع به تهران محدود نشد و به شهرهای کوچک هم رسوخ پیدا کرد و شاهد افزایش قیمت در حوزه مسکن بودیم.

وی افزود: بازار اجاره بها در گناباد روزهای دشواری را می گذراند و در حالی که تقاضا برای مسکن استیجاری در این شهر افزایش پیدا کرده، رشد حباب گونه اجاره بها نیز اتفاق افتاده است.

پورهاشمی افزود: شواهد حاکی است افرادی که قصد اجاره دادن منزل خود را دارند، قیمت هایی را برای پیدا کردن اجاره نشین اعلام می کنند که این رقم بالاتر از قیمت واقعی است و مشاوران املاک وظیفه دارند این رقم را پس از اصلاح به دو طرف اعلام کنند.

رئیس شورای شهر گناباد ضمن تایید افزایش بی ضابطه اجاره بها در این شهر گفت: اکنون اجاره مسکن برای مالکان نوعی درآمد زایی به شمارمی رود و آنها هستند که برای اجاره منازل خود اجاره بها را تعیین می کنند.

وی بهره برداری از واحدهای مسکن مهر در گناباد رادر قیمت رهن و اجاره مسکن تاثیرگذار دانست و گفت: دولت نیز از سال های پیش با همین تئوری اقدام به ساخت این واحدهای مسکونی کرده که امیدواریم هر چه سریع تر بتوانیم شاهد بهره برداری مسکن مهر در گناباد باشیم.

پورهاشمی بیان کرد: افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی اجاره بها با توجه به تورم جامعه تا حدودی قابل توجیه است ولی این که به یک باره۴۰درصد افزایش قیمت در رهن و اجاره منازل به وجود آید، پسندیده و شرعی و اسلامی نیست و صاحبخانه ها باید در مبلغ اجاره ها تجدید نظر کنند.