رونالدو با شانه آسیب دیده برای پرتغال بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان باشگاه رئال مادرید روز دوشنبه کتف این بازیکن را معاینه کردند اما گفتند میزان مصدومیت به گونه ای نیست که مانع از حضور وی در دیدارهای ملی باشد.

دکتر "انریکه جونز"، پزشک تیم ملی پرتغال، گفت این آسیب دیدگی چندان جدی نیست. وی گفت: ما هرکاری از دستمان بربیاید را انجام خواهیم داد تا این بازیکن به بازی روز جمعه مقابل روسیه برسد. فکر می کنیم این امر امکانپذیر است با این حال هر روز وضعیت این بازیکن را بررسی خواهیم کرد.

رونالدو همچنین در بازی خانگی 16 اکتبر مقابل ایرلند شمالی به میدان خواهد رفت. این بازیکن در دیدار با بارسلونا که به تساوی 2 بر 2 انجامید دچار آسیب دیدگی شد.