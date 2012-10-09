مراکز مشاوره آمل ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده صبح سه شنبه در جلسه ساماندهی مراکز مشاوره شهرستان آمل گفت: متولیان این امر باید در اقدام اولیه نسبت به شناسایی واحدهای فعال و غیرفعال این شهرستان اقدام کنند.



وی افزود: مشاوره های نادرست توسط برخی افراد سودجو به بهانه های مختلف سبب ایجاد مشکلات ناخواسته دیگر برای خانواده ها می شود که باید در این راستا اقدام های برخوردی صورت گیرد.



فرماندار آمل، با بیان اینکه موضوع طلاق والدین یکی از مشکلات جدی و چالش های اجتماعی است و مشاوره های درست در این مسیر می تواند، گره گشا باشد، اضافه کرد: در این زمینه انتظارات از سوی مسئولان دستگاه های ذیربط بیش از این است چرا که متاسفانه امروزه ارزیابی در مورد طلاق در سطح جامعه رضایت بخش نیست.



اکبرزاده افزود: ارتقا امنیت اجتماعی در راستای کاهش معضلات اجتماعی و تقویت بنیان خانواده در راستای کاهش طلاق امری ضروری است.



وی به برخی پیامدهای ناخواسته که سبب افزیش ازدواج های ناموفق و منجر شدن به طلاق در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه دوستی های خیابانی، اینترنتی، رها شدن مراکز مشاوره از عوامل افزایش طلاق است که افرادهای غیرمتخصص در مراکز مشاوره، خانواده ها را به بهانه های واهی و اولیه به طلاق هدایت می کنند.



فرماندار آمل، اجرای طرح رحمت که در موضوعات دینی، مذهبی و اجتماعی از سوی فرمانداری این شهرستان در راستای اخلاق قرآنی و آموزه های دینی در بین خانواده های اثرگذار خواند و یادآورشد:همه دستگاههای اجرایی علاوه بر وظیفه اداری به عنوان یک تکلیف باید وارد عمل شوند و در تحقق انتقال مهارتها و الگوهای سالم زندگی تلاش کنند.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.