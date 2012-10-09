شناسایی 501 تبعه خارجی غیرمجاز در کارگاههای هرمزگان/1400 پرونده بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بهزادی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت از یک هزار و 212 مورد بازرسی، 60 کارفرمای متخلف تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و 207 نیروی ایرانی ، جایگزین تبعه خارجی اخراج شده از کارگاهها شدند.

وی اظهار داشت: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در راستای وظایف ذاتی خود، ممانعت از بکارگیری اتباع فاقد پروانه کار توسط کارفرمایان در کارگاهها ، مؤسسات و غیره را در دستور کارخود قرار داده و با توجه به اهمیت اشتغال و استفاده از نیروی کار ایرانی، کارفرمایان خاطی پس از بازرسی بعمل آمده جریمه می شوند که جریمه هر روز اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی 649 هزار و 500 ریال و در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر شده و به مبلغ کی میلیون و 299 هزار ریال افزایش می یابد.

به گفته این مسئول، با توجه به ماده 120 قانون کار، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکارشوند مگر اینکه دارای روادید با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آئین نامه مربوطه، پروانه کار دریافت کنند.

بهزادی تاکید کرد: در صورت استفاده کارفرمایان از نیروی کار بیگانه که فاقد پروانه کار بوده و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است به کار گمارند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع گردد مراتب را به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

بررسی یک هزار و 400 پرونده مشاغل سخت و زیان آور در هرمزگان

رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در شش ماهه اول امسال یک هزار و 402 پرونده مشاغل سخت و زیان آور در کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

بهزادی افزود: طبق قانون، کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی وبیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال، بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.

این مسئول اظهار داشت: افرادی که 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب سابقه کار سخت و زیان آور و سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند و همچنین افرادی که مجموع سوابق عادی با ارفاقی سخت و زیان آور آنان به 35 سال برسد بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور را داشته و از مزایای قانون مشاغل سخت استفاده کنند.

وی در ادامه بیان داشت: افرادی که سن آنها 50 سال و مجموع سوابق عادی و با ارفاقی سخت و زیان آور آنان به 30 سال برسد نیز می توانند تقاضای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را نمایند.

به گفته بهزادی، برقراری مستمری بازنشستگی و احتساب هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور معادل 1.5 سال، از مهمترین عوامل حمایتی دولت برای شاغلان کارهای سخت و زیان آور است.