مدیران هلال احمر آزاد شده از دست گروگان گیران لیبی میهمان مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با اشاره به آزادی نیروهای هلال احمر جمهوری اسلامی که پس از 75 روز اسارت گروگانگیرهای لیبی با تلاش های همه جانبه به ویژه تلاش‌های کمیسیون امنیت ملی آزاد شدند اظهارداشت: در طول گروگانگیری به طور جدی موضوع را پیگیری کرد. به ویژه سرکشی رئیس و اعضای کمیسیون از خانواده های گروگان ها و دلجویی از آنها از جمله اقدامات کمیسیون بود.

وی همچنین گفت: اکنون که تلاش های هماهنگ مسئولان به نتیجه رسید و گروگان ها با سلامت کامل آزاد شدند، کمیسیون از آنان دعوت کرده تا ضمن حضور در کمیسیون و تقدیر از آنها، مسائل دوران اسارت و روند گروگانگیری آنان مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت کمیسیون امنیت ملی روز سه شنبه 25 مهر میزبان نیروهای هلال احمر که در لیبی گروگان گرفته شده بودند، خواهد بود.