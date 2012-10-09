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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

نقش نظارتی شورایاران در رفع مشکلات محلات شرق تهران

شهردار منطقه 8 بر نقش مشورتی و نظارتی شورایاران در رفع مشکلات محلات شرق تهران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی در جلسات هفتگی شهرداری با شورایاران محلات منطقه 8 با تاکید بر اهمیت نقش مشورتی و نظارتی شورایاران در رفع مشکلات محلات افزود: ارتباط مستمر و سازنده با شورایاران و افزایش تعاملات با آنان موجب شناسایی مشکلات و تسریع در انجام امور و ارتقای کیفیت خدمات می شود.

وی افزود: شورایاران بدون هیچ چشم داشتی به مردم خدمت می کنند آنان پل ارتباطی شهروندان با شهرداری هستند و از این رو تعامل با آنان به عنوان بازوان نظارتی موجبات جلب اعتماد شهروندان در مشارکت اداره امور شهر و تحقق اهداف مدیریت شهری را فراهم خواهد کرد.

شادالوئی با اشاره به اهمیت نقش شورایاری ها گفت: اهداف مدیریت شهری بدون توجه و همکاری با شورایاری ها و مردم به طور قطع محقق نخواهد شد.

وی در ادامه افزود: امیدوارم مجموعه مدیریت شهری در بخش های مختلف با همکاری شورایاری ها ، کیفیت زندگی شهروندان را بیش از پیش فراهم سازد.

خاطر نشان می شود این جلسات به صورت هفتگی در سطح محلات 13 گانه  شرق تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1715704

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