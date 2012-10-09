نقش نظارتی شورایاران در رفع مشکلات محلات شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی در جلسات هفتگی شهرداری با شورایاران محلات منطقه 8 با تاکید بر اهمیت نقش مشورتی و نظارتی شورایاران در رفع مشکلات محلات افزود: ارتباط مستمر و سازنده با شورایاران و افزایش تعاملات با آنان موجب شناسایی مشکلات و تسریع در انجام امور و ارتقای کیفیت خدمات می شود.

وی افزود: شورایاران بدون هیچ چشم داشتی به مردم خدمت می کنند آنان پل ارتباطی شهروندان با شهرداری هستند و از این رو تعامل با آنان به عنوان بازوان نظارتی موجبات جلب اعتماد شهروندان در مشارکت اداره امور شهر و تحقق اهداف مدیریت شهری را فراهم خواهد کرد.

شادالوئی با اشاره به اهمیت نقش شورایاری ها گفت: اهداف مدیریت شهری بدون توجه و همکاری با شورایاری ها و مردم به طور قطع محقق نخواهد شد.

وی در ادامه افزود: امیدوارم مجموعه مدیریت شهری در بخش های مختلف با همکاری شورایاری ها ، کیفیت زندگی شهروندان را بیش از پیش فراهم سازد.

خاطر نشان می شود این جلسات به صورت هفتگی در سطح محلات 13 گانه شرق تهران برگزار می شود.