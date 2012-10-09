کودکان دیلمی راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان مهدهای کودک مهدیس و فردوس دیلم به اتفاق مربیان و والدین مسیر اداره آتش نشانی تا اداره بهزیستی را راهپیمایی کرده و روز جهانی کودک را گرامی داشتند.

آنها همچنین در طول مسیر با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و در دست داشتن پلاکارد اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) رانیز محکوم کردند.

امام جمعه دیلم در این دیدار گفت: اهمیت و توجه ویژه دین مبین اسلام به کودک و پرورش وی در سنین کودکی بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست.

حجت‌الاسلام حسینی بوشهری افزود: اگر واکنش ها و رفتار والدین در این دوران در قبال کودک به اندازه و به موقع صورت پذیرد کودک از تعادل روانی ، اخلاقی و هماهنگی شخصیتی برخوردار می شود.

رئیس بهزیستی شهرستان دیلم نیز گفت: در سال تحصیلی 91-90 تعداد 303 کودک از خدمات مهدهای کودک در زمینه های آموزش ، فرهنگی و تربیتی برخوردار شده اند.

غلامعلی آقاجری ضمن اشاره به برگزاری جشنواره های ورزشی ، نمایش ، قرآن و سرودهای انقلابی مهدهای کودک افزود: در سال تحصیلی 91-90 مبلغ هفده میلیون و 820 هزار ریال ریال بابت غذای گرم به مهدهای کودک روستایی اختصاص یافت.

وی در ادامه به اختصاص اعتبار ده میلیون ریال بابت توسعه و تجهیز مهدهای کودک روستایی به طرح شهریه رایگان کودکان سه دهک پائین درآمدی نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تعداد 30 کودک از خانواده های بی بضاعت به طور رایگان در مهدهای کودک ثبت نام شده اند.

در ادامه نمایندگان مهدهای کودک مهدیس و فردوس خلاصه ای از عملکرد و برنامه های مهد کودک را برای امام جمعه بیان کردند.

سپس کودکان مهدهای کودک اشعار مذهبی و دعای فرج و سوره های قرآنی ارائه کردند.

در پایان مراسم از سوی امام جمعه هدایایی به کودکان و مربیان مهدهای کودک داده شد.