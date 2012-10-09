به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه فرهاد کاظمی سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن صبح امروز سهشنبه با حضور خسرو ابراهیمی مدیرعامل، مجید فیضبخشیان عضو هیات مدیره و عوامل اجرایی تیم، کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.
در ابتدای این نشست خسرو ابراهیمی با تشکر از زحمات رسول کربکندی گفت: این تغییر خدشهای به شخصیت ایشان نزده و از ارزشهای این مربی برگ نمیکاهد اما سرنوشت باعث شد چنین اتفاقاتی برای ذوب آهن رخ داده و ما در میانه راه تصمیم به تغییر در کادر فنی بگیریم.
در ادامه این نشست فیضبخشیان با تشکر از زحمات کربکندی اظهار داشت: باشگاه ذوب آهن باشگاهی حرفهای است و آقای کربکندی هم مربی حرفهای هستند. امیدوارم در کارهای آیندهشان موفق باشند اما ما امروز به این نتیجه رسیدیم که تیم نیاز به تغییر و تحول دارد.
فیضبخشیان در پایان با اشاره به اینکه هدفمان این است کارخانه را با باشگاه آشتی دهیم تصریح کرد: کارخانهای با آن عظمت که کارگران بسیاری دارد نباید در هر مسابقه تیمش هزار تماشاگر بیاید. ضمن اینکه کارگران جز به جز اتفاقات باشگاه را پیگیری میکند و امیدوارم با نتایج خوب کاری کنیم پای هواداران به ورزشگاه بیشتر از این باز شود.
در نهایت نوبت به صحبتهای فرهاد کاظمی رسید که وی در ابتدا گفت: من از هیات مدیره و مدیران باشگاه که به بنده اعتماد کردند تشکر میکنم اما این را هم باید بگویم که آقای کربکندی از بزرگان فوتبال ایران بوده و برای ورزش اصفهان زحمات زیادی کشیدند. بنده قبل از اینکه به تیم ذوب آهن بیایم با ایشان تماس گرفته و از آقا رسول اجازه گرفتم .
وی در ادامه خطاب به ابراهیمی مدیرعامل باشگاه و اعضای هیات مدیره اظهار داشت: هر بازیکنی که در قراردادش آمده در تیم فیکس است را به من معرفی کنید در غیر این صورت من تعهدی به بازیکنان ندارم و هرکس در تمرین بهتر باشد از او استفاده میکنم. اگر بازیکنی فیکس است به من بگویید تا تکلیفم را با او بدانم در غیر این صورت از فردا هیچکس دنبال حاشیه سازی نباشد.
در این نشست قاسم حدادی فر به خاطر مصدومیتی که برایش پیش آمد غایب بود. فرهاد کاظمی در بخش پایانی این مراسم دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و سپس نخستین تمرین این تیم با سرمربی جدید برگزار شد.
نظر شما