علی ‌ناظری رییس‌ هیات مدیره مجمع ناشران دفاع ‌مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور این مجمع در نمایشگاه ‌بین‌المللی کتاب فرانکفورت در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: مجمع ناشران با بیش از 65 عضو فعال و فعالیت 9 ماهه خود، 2 برنامه را در صدر برنامه‌های کاری خود قرار داده است که به ترتیب شامل حضور در نمایشگاه‌های کتاب استانی و نیز نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب می‌شود.

وی افزود: با توجه به برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب در نیمه دوم سال جاری و پیش رو بودن نمایشگاه ‌بین‌المللی کتاب فرانکفورت، شرکت در این نمایشگاه در اولویت کاری مجمع قرار گرفت و امسال مجمع با در اختیار داشتن غرفه‌ای به مساحت تقریبی 16 متر مربع در این نمایشگاه حاضر خواهد شد.

ناظری 6 برنامه را محور فعالیت‌های مجمع در بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب عنوان کرد و گفت: در برنامه‌ریزی ما حضور یازده نویسنده از سوی مجمع در نمایشگاه پیش‌‌بینی شده بود که در نهایت برخی از این دوستان به دلیل دریافت نکردن ویزا از این سفر بازماندند و برخی دیگر نیز به تدریج تا فردا در حال اعزام هستند.

وی همچنین از حضور 13عنوان کتاب شاخص در حوزه ادبیات دفاع مقدس از سوی مجمع در نمایشگاه خبر داد و گفت: این آثار شامل کتاب‌های مهتاب خین، سفر به گرای 270 درجه، گزارش روزانه جنگ، هفت روز آخر، از به، جنگ پا برهنه، شطرنج با ماشین قیامت، دست نوشته‌های شهید احمدرضا احمدی، همان لبخند همیشگی، جمیل، سرباز سال‌های ابری، من او و نامه‌های فهیمه خواهد بود.

به گفته رئیس هیات مدیره مجمع ناشران دفاع مقدس، متن خلاصه این آثار در بروشوری به سه زبان عربی، انگلیسی و آلمانی در کنار این آثار در غرفه مجمع در نمایشگاه کتب فرانکفورت ارائه خواهد شد.

وی هچنین از تدارک برگزاری نشست‌هایی میان نویسندگان مجمع با ناشران و نویسندگان غیرایرانی حاضر در نمایشگاه خبر داد و گفت: بازنمایی تصاویر شهدا و ایثارگران دفاع مقدس بر روی ستونی در میان غرفه مجمع که به دلیل ارتفاع بلند آن در تمامی فضای نمایشگاه دیده خواهد شد نیز از دیگر برنامه‌های مجمع در نخستین حضور خود در این نمایشگاه است.

ناظری در پایان مدیران مسئول موسسات نشر اندیشه ورزان، فاتحان، یوسف ما، نیلوفران و رسول آفتاب را از جمله اعضای مجمع حاضر در این نمایشگاه اعلام کرد.