نشست دهه غدیریه با حضور 40 کشور جهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) سه شنبه 18 مهرماه طی نشستی با خبرنگاران، از برگزاری نشست جهانی دهه غدیریه خبر داد و گفت: نشست جهانی دهه غدیریه با شعار «گسترش جهانی دهه غدیر و استمرار نقش امامت در بیداری اسلامی» روز شنبه 22 مهرماه با حضور شخصیتهای داخلی و خارجی از 40 کشور جهان در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

وی با تأکید بر لزوم روشنگری در اصل امامت و ولایت، یادآور شد: بسیاری از گذشته تا به امروز تلاش دارند که در اصل مسئله امامت و امام شناسی و اصل واقعه غدیر تشکیک کنند. اما آنچه مشخص است اینکه ما بر شیعه شدن کسی اصراری نداریم و هر کسی بر اساس عقل خود مختار به انمتخاب راه خود است ولی باید واقعیت تاریخی غدیر و اصل مسلم امامت تبیین شود و افتراها و تهمتها زدوده شود و برای همگان مسئله غدیر به صورت عقلانی و منطقی، آنچنان که در قرآن بدان اشاره شده تبیین گردد.

اختری بر نقش امامت و ولایت در بیداری امت اسلامی تأکید کرد و گفت: با وجود برخورداری از امکانات ویژه ای که مسلمانان در جهان از آن برخوردارند اما در مقابله با تحرکات دشمنان اسلام ناتوان هستند و این ناشی از وجود تفرقه و پراکندگی میان مسلمانان و فقدان حاکمیت واحد است. گروههای مختلف در کشورهای اسلامی هر کدام با یک اندیشه و جهت گیری سیاسی حرکت می کنند و این موجب عدم اتفاق و اتحاد مسلمین در مقابله با اهانتهایی دشمنان اسلام نسبت به عقاید اسلامی شده است.



وی با اشاره به اهانتهای صورت گرفته غرب نسبت به اسلام به ویژه اهانت به حضرت محمد(ص)، راه مقابله با اینگونه اهانتها را ایجاد وحدت امت اسلامی دانست و تصریح کرد: وجود امام یعنی جمع کردن تمام پراکندگی ها و ایجاد وحدت به سوی راه راست و خدای متعال و تأمین مصالح جامعه اسلامی است. اگر جامعه اسلامی دارای یک پیشوا بود امروز وضعیت مسلمانان اینگونه نبود. نقش امامت نقش هدایت و روشنگری و حمایت و پاسدار از شریعت اسلام و مسلمانان است و این مسئله ای است که در موضوع غدیر باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان تصریح کرد: نشست جهانی دهه غدیریه حدود یکماه قبل از روز عید غدیرخم برگزار می شود تا مهمانان خارجی شرکت کننده در این نشست بتوانند در این خصوص برنامه های ویژه خود را در مورد واقعه غدیرخم را در کشورهای خود اجرا کنند و یک فرهنگ سازی جهانی در این خصوص آغاز شود.

در ادامه این نشست حجت الاسلام نظری به تشریح پیشینه برگزاری دهه غدیریه پرداخت و گفت: دهه غدیریه (10 تا 20 ذی الحجه) که از عید قربان تا عید غدیر را شامل می شود، از ابتکارات مردم مازندران و شهر ساری با رهنمودهای عالمان دینی است که آیت الله نظری از پیشگامان این امر به شمار می رود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بزرگداشت این دهه در منطقه تاریخی و شیعی مازندران آغاز شد و در سالهای اول در استان و در سالهای اخیر در سراسر کشور گسترش پیدا کرد و امید این می رود که دهه غدیریه در جوامع بین المللی نشو و نمای دیگری پیدا کند.

وی افزود: در سال 1386 «کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی» در مازندران با حضور شخصیتهای داخلی و خارجی برگزار شد و در سال 1390 نیز با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) همایش« دهه غدیریه» در مشهد طی دو روز برپا گردید.

نظری یادآور شد: امسال نیز با هدف فرهنگ سازی دهه مبارکه غدیریه و تبیین مسئله امامت و ولایت «نشست جهانی دهه غدیریه» با حضور 40 شخصیت خارجی از 35 کشور جهان از جمله تونس، یمن، استرالیا، سودان، اندونزی، مالزی، کویت، سوریه، ترکیه، هند، هلند، مصر، فرانسه، عربستان، اتیوپی، نیجر، پاکستان، آفریقای جنوبی، سنگال، افغانستان و.... برگزار می گردد.

وی با اشاره به سخنرانی چند تن از شخصیتهای علمی و دینی کشورهای خارجی در نشست دهه غدیریه افزود: در این نشست حدود 12 مقاله در محورهای مختلف قرائت خواهد شد.



به گزارش مهر؛ نشست جهانی دهه غدیریه با شعار «گسترش جهانی دهه غدیر و استمرار نقش امامت در بیداری اسلامی» روز شنبه 22 مهرماه با سخنرانی آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دو تن از شخصیتهای کشوری از ساعت 9 صبح در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.