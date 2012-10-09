انتقاد استاندار کهگیلویه و بویراحمد ازعدم تحقق تعهدات برخی وزارتخانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین صابری در جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهوری گفت: کهگیلویه و بویراحمد استان محرومی است و لازم است وزارتخانه ها اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

وی سفرهای استانی را برجسته ترین اقدام این دولت در مقایسه با دولت های پیشین عنوان کرد و افزود: برخی فکر می کردند اقدام این دولت در سفرهای استانی و تشکیل جلسات هیئت وزیران در استانها شعاری بیش نیست اما این جریان با دهها هزار کار کارشناسی عملی صورت گرفت.

وی بیان کرد: خدمات خوب و ارزشمندی در جای جای این کشور به تحقق پیوست وامروز آحاد ملت شاهد ثمرات و برکات آن هستند.

صابری یکی از اهداف سفر چهارم دولت به استانها را ارزیابی سفرهای دور اول، دوم وسوم عنوان کرد و اظهار داشت: همه ما مسئولان به عنوان جبهه عملیاتی دولت تلاش می کنیم کلیه مصوبات سفرها به بهره برداری برسد.

استاندار مسئول پیگیری مصوبات سفر در ادارات را مدیر هر دستگاه دانست و گفت: معاونت عمرانی با حساسیت تمام به کنترل، ارزیابی، بازدید و اظهار نظر در مورد پروژه ها ومصوبات سفر بپردازد و روند کار را با دقت و سرعت پیگیری کند.