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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

انتقاد استاندار کهگیلویه و بویراحمد ازعدم تحقق تعهدات برخی وزارتخانه ها

انتقاد استاندار کهگیلویه و بویراحمد ازعدم تحقق تعهدات برخی وزارتخانه ها

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد از عدم عمل کردن برخی وزارتخانه ها به تعهدات خود در سفرهای استانی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین صابری در جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهوری گفت: کهگیلویه و بویراحمد استان محرومی است و لازم است وزارتخانه ها اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

وی سفرهای استانی را برجسته ترین اقدام این دولت در مقایسه با دولت های پیشین عنوان کرد و افزود: برخی فکر می کردند اقدام این دولت در سفرهای استانی و تشکیل جلسات هیئت وزیران در استانها شعاری بیش نیست اما این جریان با دهها هزار کار کارشناسی عملی صورت گرفت.

وی بیان کرد: خدمات خوب و ارزشمندی در جای جای این کشور به تحقق پیوست وامروز آحاد ملت شاهد ثمرات و برکات آن هستند.

صابری یکی از اهداف سفر چهارم دولت به استانها را ارزیابی سفرهای دور اول، دوم وسوم عنوان کرد و اظهار داشت: همه ما مسئولان به عنوان جبهه عملیاتی دولت تلاش می کنیم کلیه مصوبات سفرها به بهره برداری برسد.

استاندار مسئول پیگیری مصوبات سفر در ادارات را مدیر هر دستگاه دانست و گفت: معاونت عمرانی با حساسیت تمام به کنترل، ارزیابی، بازدید و اظهار نظر در مورد پروژه ها ومصوبات سفر بپردازد و روند کار را با دقت و سرعت پیگیری کند.

کد مطلب 1715721

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