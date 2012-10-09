کمک 52 میلیونی سارویها به جشن عاطفه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر بریمانی اظهار داشت: مردم خیر و نوعدوست این شهرستان در جشن عاطفه ها بالغ بر 52 میلیون تومان به صورت کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای مساعدت به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.

وی افزود: از مجموع 34 ایستگاه ثابت و سیار مستقر در این شهرستان و مشارکت 250 مدرسه و افراد خیر، اصناف و بازاریان 47 میلیون تومان به صورت وجوهات نقدی و بالغ بر پنج میلیون تومان به صورت کالا از قبیل پوشاک، کیف و کفش و لوازم تحریرجمع‌آوری شده است.



بریمانی با اعلام اینکه کمک‌های مردمی به جشن عاطفه‌ها همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه پرداخت صدقه تلفنی از طریق تماس از تلفن ثابت با شماره 4050 را از اقدامات خوب و تأثیرگذار امداد برای مشارکت مردم در امورخیریه است.



حضور 270 مددجوی کمیته امداد چالوس در کلاس‌های آموزش شهروندی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) چالوس گفت: 270 مددجوی کمیته امداد شهرستان چالوس در کلاس‌های آموزش شهروندی شرکت کردند.



بهرام کیاکجوری اظهار داشت: برگزاری کلاس آموزش اصول شهروندی توسط واحد فرهنگی کمیته امداد امام (ره) این شهرستان برگزار شد.



وی تصریح کرد: این کلاس‌ها برای دومین بار موضوع آموزش اصول شهروندی برگزار شد.



219 دانش آموزاز خدمات حمایتی کمیته امداد کیاسر استفاده می کننند

مرتضی ناعی، رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیاسر با اشاره به اینکه جشن عاطفه ها امسال در منطقه محروم چهاردانگه برگزار شد افزود :دانش‌‌آموزان مددجوی کمیته امداد این منطقه در سال گذشته 219 دانش‌آموز از خدمات حمایتی کمیته امداد کیاسر استفاده کردند.



ناعی با اعلام اینکه چهار هزار و 178 نفر مددجوی کمیته امداد چهاردانگه شهرستان ساری هستند، ابراز داشت: این تعداد افراد در قالب یک‌هزار و 694 خانوار ازخدمات حمایتی کمیته امداد بهره‌مند هستند.



رئیس اداره کمیته امداد کیاسر با بیان اینکه در سال گذشته 100 کودک از طرح تغذیه این نهاد بهره‌مند شدند، گفت: میزان اعتبار هزینه شده در این بخش 240 میلیون تومان بوده است.