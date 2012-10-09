به گزارش خبرنگار مهر، شناگران ایران در مسابقات انتخابی تیم ملی شنا که در تاریخ 13 و 14 مهر در استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد موفق به کسب ورودی نشدند.

خشایار حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناگران ایران به مسابقات قهرمانی آسیا که قرار است در دوبی برگزار شود اعزام نخواهند شد چون موفق به کسب ورودی نشده اند. رکوردها نزدیک به رکوردهای ملی بوده و با این شرایط حضور آنها در این رقابت ها مقدور نیست.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا این امر به تعلیق فدراسیون شنای ایران ارتباط ندارد، گفت: این موضوع را باید از مسئولان کمیته ملی المپیک جویا شوید و در حیطه اختیارات من نیست. به هر حال اساسنامه های فدراسیون ها باید منطبق با قوانین المپیک باشد و حتی شنیده ام که آقای افشارزاده از حضور در هیات مدیره استقلال کناره گیری کرده تا به این امور رسیدگی کند.

مربی تیم ملی شنا هدف بعدی را آماده سازی شناگران برای رقابت های جهانی بارسلون و آسیایی اینچئون عنوان کرد. حضرتی گفت: ما باید تلاش کنیم تا ورودی های قهرمانی جهان که سال آینده در بارسلون برگزار می شود را به دست بیاوریم ضمن اینکه شناگران ایران باید همچنین خود را آماه بازی های آسیایی 2014 اینچئون کنند.