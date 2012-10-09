نحوه بخشودگی جرایم بدهی‌ کارفرمایان تامین اجتماعی قزوین اعلام شد

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و در راستای حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی‌، جرایم بدهی‌های قطعی لغایت اسفند ماه 1390 کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی‌، صنعتی و کشاورزی مشروط بر اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت و یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند به دو روش پرداخت به صورت یکجا و پرداخت به صورت اقساط مورد بخشودگی قرار خواهند گرفت‌‌.

محسنی در خصوص پرداخت جرایم بدهی به صورت یکجا افزود‌: در صورتی که کارفرمایان یاد شده درخواست کتبی خود مبنی بر پرداخت بدهی‌های قطعی معوقه بابت اصل حق بیمه‌‌، بیمه بیکاری و چهار درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور لغایت اسفند 90 را حداکثر تا تاریخ 30 آذر ماه 91 به سازمان ارائه و مبلغ مربوطه را به صورت یکجا و تا تاریخ یاد شده در یکی از بانک‌های عامل به حساب سازمان واریز نمایند‌، 90 درصد جرایم متعلقه (‌جرایم تاخیر تادیه حق بیمه و بیمه‌ بیکاری و تاخیر

یا عدم ارسال لیست‌) مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

وی در خصوص پرداخت بدهی به صورت اقساط تصریح کرد‌: چنانچه کارفرمایان توان پرداخت کل بدهی‌های قطعی معوقه لغایت اسفند ماه 90 را به صورت یکجا نداشته باشند‌، می‌توانند درخواست کتبی مبنی بر تقسیط بدهی‌های کارگاه خود را بابت بدهی‌های قطعی معوقه لغایت اسفند ماه 90 (‌اصل حق بیمه و بیمه‌ بیکاری‌) ارائه و در دفتر شعبه مربوط ثبت کنند.

محسنی بیان کرد: در این صورت با توافق شعبه مربوطه بدهی تقسیط شده و در صورتی که کارفرما اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مقرر پرداخت کند از بخشودگی جرایم متعلقه (به ازای هر ماه 10 درصد کاهش بخشودگی) بهره‌مند می شود و چنانچه کارفرما به هر دلیل، هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، دریافت خواهد شد.

این مسئول در پایان از کارفرمایان بدهکار خواست با توجه به عدم تمدید بخشودگی جرایم از این فرصت طلایی استفاده کنند.

