به گزارش خبرگزاری مهر، در ایتالیا در صد سال گذشته، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و ناشران برجستهای ظهور کردند که نقش مهمی در اعتلای فرهنگ جهانی داشتهاند و در سال جاری، مراسم صدمین سال تولد الزا مورانته (نویسنده و شاعر) و جولیو اینائودی (بنیانگذار نشر اینائودی) در ایتالیا برگزار میشود.
از الزا مورانته، تنها رمان «تاریخ» او به قلم منوچهر افسری به فارسی ترجمه شده است که از آثار مهم او به شمار میرود و جولیو اینائودی نیز آثار ارزندهای در حوزه فرهنگ، هنر، ادبیات و فلسفه در ایتالیا منتشر کرده است.
نشست ویژه شهر کتاب در روز یکشنبه 23 مهر ساعت 16:30 به بررسی زندگی و آثار الزا مورانته و جولیو اینائودی اختصاص دارد که با حضور کارلو چرتی، کلارا کرونا، آنتونیا شرکاء، منوچهر افسری، عمادالدین فیاضی و علیاصغر محمدخانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
ورود به این برنامه برای علاقهمندان آزاد است.
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