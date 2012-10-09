دشمنان حتی یک سند مبنی بر پیروزی بر ملت ایران ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی پیش از ظهر سه شنبه در کنگره بزرگداشت شهدای فناوری و ارتباطات سپاه گفت: امروز بازی دشمنان یک بازی کودکانه و جنس حرکت آنها از جنس بچگانه است و سیاست های ضعیف و تکراری آنها برای ما نخ نما شده است.

وی تصریح کرد: دشمن باید بداند که ملت ایران عزت، کرامت، شرافت، آزادی و استقلال خود را با هیچ چیز تعویض نمی کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ملت ایران شرافت خود را با مرغ عوض نمی کند، افزود: ملت ایران ایمان و کرامت خود را با سکه و دلار محک نمی زند بلکه این سرزمین، سرزمین ایمان، اسلام، پایداری و شجاعت عاشورایی است.

سردار سلامی ادامه داد: هیچکس دور امام مسلمین جمع نشده که سکه ارزان خرید و فروش کند و امروز بجایی رسیده ایم که آشنایی کامل از دشمن و فتنه های دشمنان داریم.

وی با تاکید بر اینکه از قدرت نظامی دشمنان نیز آگاهی کامل داریم، اضافه کرد: حتی امروز قدرت نظامی دشمنان را می شناسیم و می دانیم که این قدرت خاصیتی ندارد و البته ما نیز برای آنها برنامه‌های خاصی داریم.

دشمنان حتی یک برگ سند پیروزی بر ملت ما را ندارند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ملت مسلمان ایران طی 33سال گذشته همواره بر دشمنان انقلاب پیروز بودند، یادآور شد: آنچه در تاریخ بیش از 30ساله انقلاب دیده شده شکست روزافزون و متداول دشمنان انقلاب بوده است.

وی افزود: طی 33سال گذشته حتی یک برگ سند پیروزی دشمنان بر ملت ایران وجود ندارد و امروز ما شاهد اعترافات سراسر عجز و ناله آنها هستیم.

سردار سلامی تصریح کرد: افسردگی تمام شخصیت آنها را فرا گرفته و رفتارهای بسیار مصنوعی آنها نیز نمی تواند این خواری و ذلت را کتمان کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمنان هر روز با یک بحران جدید روبرو می شوند و هر روز تعداد تابوت هایی که به سرزمین آنها منتقل می شود بیشتر از قبل است.

وی گفت: برخی از کشورها بیش از 50 سال است که حضور این دشمنان را در خود می بینند و حتی اشک ها و لبخندها و تصمیم گیری های آنان نیز به تایید دشمنان بستگی دارد اما ما با نثار کردن جان، استقلال و آزادی خود را حفظ کرده ایم.

ملت ایران هیچ احتیاجی به کشورهای بیگانه ندارند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه امروز ایران اسلامی سرزمینی شکوفا شده است، افزود: ما به خدا و امامت تکیه کرده ایم و ظرفیت دوام ما ابدی است به همین دلیل هیچ احتیاجی به ارتباط با کشورهای بیگانه نداریم.

سردار سلامی تصریح کرد: اقتصاد انقلاب اسلامی ایران وابستگی به اقتصاد جهانی ندارد همانطور که طی سه سال گذشته هیچ ارزی وارد کشور نشده و این محاصره اقتصادی در جهان بی سابقه است و ما شاهد ضعیف بودن تاثیرات اینگونه تحریم ها هستیم.

موج دوم مقاومت در راه است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موج دوم مقاومت ملت ایران پایه های دشمنان را خواهد لرزاند و این موج که به زودی شاهد آن خواهیم بود پایه های دشمنان را به لرزه می اندازد.

وی تاکید کرد: امروز ایران اسلامی ثروتمندتر، قدرتمندتر و ایمن تر از گذشته است و ما تصمیم گرفته‌ایم که از این سرمایه عظیم به خوبی پاسداری کنیم.