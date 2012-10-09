ضعف عملکرد تعاونی ها سبب تاخیر در افتتاح پروژه مسکن مهر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مرادی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گناباد با اشاره به وضعیتپروژه های مسکن مهر شهرستان اظهار کرد: برخی اعضایتعاونی های مسکن مهر در زمینه سهم خود بسیار ضعیف عمل کرده اند که این امرخود موجب تاخیر در افتتاح پروژه های مسکن مهر و بروز مشکلات برای پیمانکاران شدهاست.

وی بیان کرد: دو هزار و ۶۶۵واحد مسکن مهر در حال ساخت است که ۵۸۴دستگاه از این واحدها توسط ۱۶تعاونی، هزار و ۵۴۴دستگاه توسط ۷شرکت انبوه ساز و۵۳۷واحد نیز توسط خود مالکان ساخته می شود.

وی ادامه داد: تا پایان سال جاری با توجه به وعدهپیمانکاران مسکن مهر ۴۰ درصد پروژه های مسکن مهر گناباد تحویل متقاضیان خواهد شد کهتاثیر بسزایی در پایین آمدن اجاره بها در شهر گناباد خواهد داشت.

مرادی ادامه داد: متاسفانه برخی اعضایتعاونی های مسکن مهر در زمینه سهم خود بسیار ضعیف عمل کرده اند که این امرخود موجب تاخیر در افتتاح پروژه های مسکن مهر و بروز مشکلات برای پیمانکاران شدهاست.

وی گفت: باتوجه به این که این شهر به یک کارگاه مسکن سازی تبدیل شده است و در اکثر نقاطشهرستان، پروژه مسکن مهر در حال اجراست، امیدواریم با بهره برداری از این منازلشاهد کاهش قیمت ها در زمینه مسکن باشیم.

مرادی در ادامه از پیشرفت چشمگیر پروژه های راهداری، راهسازی و مسکن شهرستان گناباد در شش ماهه نخست سال 91 خبر داد و گفت: پروژه زیرسازی و ابنیه فنی محور گیسور- رحمت آباد با پیشرفت 80 درصد، ساخت پل در محور روستایی بیمرغ- گیسور با پیشرفت 70درصد، بهسازی و روکش آسفالت محور ریاب - رضویه با پیشرفت 50 درصد در این مدت به انجام رسیده است.

وی افزود: در حوزه فنی و اجرایی به اجرای پروژه هایی همچون تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری، مطالعه و ساخت کتابخانه مرکزی گناباد، تکمیل مرکز بهداشتی و درمانی روستای روشناوند و مناسب سازی فضاهای اداری شهرستان برای توان یابان از دیگر فعالیتها بوده است.

مرادی ادامه داد: ساخت دو دستگاه سالن سرپوشیده ورزشی ویژه آقایان و بانوان در شهرستان گناباد نیز در این مدت تکمیل شده است.

مرادی گفت: از شاخص ترین پروژه های انجام شده در این دوره، مرمت پل کالشور و نگهداری و تامین تجهیزات ایمنی محورها بود که تا ابتدای شهریورماه به طور کامل انجام شد.

وی افزود: 120 کیلومتر مرمت راههای شنی و نه هزار و 500 متر مکعب عملیات خاکی و ساماندهی، تسطیح 76 هزار متر مربع حریم قانونی راهها، 12کیلومتر اصلاح شیب شیروانی، اصلاح و رفع هشت نقطه پرحادثه و تقاطع اصلی به فرعی نیز در این مدت انجام شده است.