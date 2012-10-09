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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

ملکی خبر داد:

بازسازی و تعمیر 160 سالن ورزشی در استان مرکزی

بازسازی و تعمیر 160 سالن ورزشی در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی از بازسازی، تعمیر و مرمت 160 مکان و سالن ورزشی خبر داد و گفت: این سالنهای مختلف ورزشی در سال گذشته در استان مرکزی بازسازی و تعمیر کامل شده اند.

سعید ملکی در گفتگو با خبرنگار مهرخواستارتوجه به همه رشته های ورزشی شد و افزود: ساخت سالن های تخصصی به صورت جدی در دستور کار است.

وی با بیان اینکه هیئت های ورزشی باید نسبت به ایجاد پایگاه های قهرمانی و استعداد یابی در شهرستان ها تلاش کنند اظهرداشت: 903 قهرمان مسابقات ملی، آسیایی و جهانی از استان مرکزی سال گذشته با همکاری هیات های ورزشی تقدیر شدند و برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان 20 بانو از این منطقه به عضویت تیم های ملی درآمدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خاطر نشان کرد: با حمایت دولت و استانداری استان مرکزی سرانه ورزشی 40 صدم درصدی سال 84 به 80 صدم درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته توجه به توسعه و رشد ورزش روستایی در استان مرکزی در برنامه ریزی ها لحاظ شده و زمین های چمن و سالن های ورزشی در این مناطق ساخته شده است.

ملکی با بیان اینکه هیئت های ورزشی برای جذب اسپانسر و تعامل بیشتر با بخش خصوصی تلاش کنند خاطرنشان کرد: حضور هیئت پزشکی ورزشی در همه مسابقات ضروری است و این هیئت باید نظارت خود را بر باشگاه های خصوصی افزایش دهد.

کد مطلب 1715738

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