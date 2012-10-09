تابستان زمان انتخابات جدید ریاست جمهوری تونس/ با سلفی ها مقابله نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، راشد الغنوشی شب گذشته پیش بینی کرد که انتخابات جدید تونس در تابستان سال آینده یعنی در مارس سال 2013 برگزار خواهد شد.

وی در حاشیه سمینار"اسلامگرایان وحکومت دموکراتیک" با بیان این مطلب افزود: ائتلاف 3 جانبه حاکم در تونس در حال رایزنی درباره زمان برگزاری انتخابات است و پس از تعیین به زودی اعلام خواهد شد.

الغنوشی تصریح کرد: دموکراسی موضوع قابل بحث و مناقشه در حزب اسلامی النهضه نیست و خشونت از نظر ما امری غیرقابل پذیرش است.

وی در عین حال از حکومت اسلامی حمایت و اعلام کرد: بهتر است تمامی مردم تونس در قانون اساسی جدید کشور جای داشته باشند و این امر تنها مختص اسلامگرایان نباشد.

رئیس حزب اسلامی النهضه ائتلاف حزبش با سلفی ها را تکذیب و تصریح کرد: سلفی ها به دنبال ایجاد پایگاهی برای شرکت در انتخابات نیستند بلکه اصلا با انتخابات مخالف هستند.

وی در بخش دیگر سخنان خود نسبت به درخواست کشورهای اروپایی از دولت تونس برای مقابله با سلفی ها ابراز تعجب و اعلام کرد: ما خطاب به این کشورها می گوییم چرا شما در گذشته با افراط گرایان خود مقابله نکردید و ما امروز می بینیم برخی از آنها در پارلمان های اروپا نشسته اند پس چرا از ما می خواهید با سلفی ها مبارزه کنیم.