به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 90 داستانک از 37 دانش‌آموز نوجوان دبیرستان غیردولتی مبتکران است.

این دبیرستان با برگزاری کلاس‌های «خلاقیت و نگارش» برای پایه اول و «خواندن خلاق» برای پایه دوم - که مدرس آنها عطا پناهی نویسنده و معاون فرهنگی مدرسه مبتکران بوده - حاصل نوشته‌های دانش‌آموزان این کلاس‌ها را در کتاب اخیر گرد آورده است.

در برخی از داستانک‌ها از منظر فرم و ساختار ضعف‌های اساسی به چشم می‌خورد، اما مضامین نهفته در آنها و نگاه طنزآمیز این نویسندگان دانش‌آموزان به مضامینی مانند «عشق»، «زندگی و مرگ»، «اسارت»، «دفاع مقدس»، «پیری»، «طبیعت» و «آپارتمان نشینی» بهاز نقاط قوت این کتاب است.

در مقدمه کتاب «ردپای بادبادک» آمده است: خلاء کتاب‌هایی با محوریت داستانک آن هم برای نوجوانان به شدت در ادبیات ما به چشم می‌خورد. پس لزوم آموزش این شاخه از ادبیات از همین حالا برای تربیت نویسندگان آینده باید از اولویت‌های امروز سیستم آموزش ما باشد.

کتاب 64 صفحه‌ای «رد پای بادبادک» در شمارگان 2000 نسخه با قیمت 3500 تومان از سوی انتشارات عزیزستان منتشر شده است.