29 درصد افراد زیر 18 سال دچار حوادث ترافیکی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی با اشاره به نامگذاری 18 مهر به عنوان روز کودک و ایمنی، گفت: این در حالی است که امروزه حوادث یکی از چالشهای سلامتی کودکان است به گونه ای که 27 درصد حوادث ثبت شده در نظام کشوری مراقبت حوادث (سال 89) مربوط به گروه سنی زیر 19 سال یعنی کودکان است، که از این آمار 5.5 درصد کل حوادث مربوط به گروه سنی کودکان زیر 5 سال، 4.9 درصد کل حوادث مربوط به گروه سنی کودکان 5 تا10سال، 4.6 درصد کل حوادث مربوط به گروه سنی کودکان 10 تا 15 سال، 12 درصد مربوط به گروه سنی کودکان 15 تا 19 سال است.

وی افزود: حوادث گوناگونی در رده سنی زیر 18 سال رخ می دهد که منجر به آسیب و دریافت خدمات پزشکی و اورژانسی می شود که شامل حوادث ترافیکی (29 درصد)، ضربه یا برخورد با اجسام (29 درصد)، سقوط (13درصد)، حوادث ناشناخته (8 درصد)، سوختگی (5 درصد)، مسمومیت (5 درصد)، خودآزاری (4 درصد)، خشونت (4 درصد)، گزش جانوران زهری (2 درصد) و حمله حیوانات (1درصد) است. همچنین برق گرفتگی و غرق شدگی نیز به میزان اندک در کودکان مشاهده شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور گفت: امروزه کاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک ‌سال از 52.5 مرگ در هر 1000 تولد زنده در سال 1369 به 28.6 مرگ در سال 1379 و 18 در سال 1388 و کاهش موارد مرگ کودکان زیر پنج سال در هر 1000 تولد زنده از 68.1 در سال 1369 به 36 در سال 1379و 20 در سال 1388 را مدیون ابتکاراتی همچون گسترش پوشش شبکه مراقبتهای اولیه بهداشت (PHC) در طی دهه 1360 و برنامه هایی چون پزشک خانواده در مناطق روستایی و نقاط شهری زیر 20 هزار نفر هستیم که ضمن تاکید بر دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کاهش مرگ و میر کودکان به موفقیتهای چشمگیری نایل شود.

وی در ادامه گفت: همچنین مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی سراسر کشور هم اکنون با 788 پایگاه شهری و 1248 پایگاه روستایی (2036 پایگاه)، 3030 آمبولانس، 55 اتوبوس آمبولانس، 52 موتورلانس و بیش از 14 هزار نیروی انسانی در حال خدمت رسانی هستند و با نزدیک کردن زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان به استانداردهای موجود، (میانگین زمان رسیدن در جاده ها 15 دقیقه، در شهرهای کوچک 8 دقیقه، در شهرهای بزرگ 10 دقیقه و در تهران 12.5 دقیقه)، تمام تلاش خود را در راستای کاهش بار جانی و مالی ناشی از حوادث مبذول داشته ایم.