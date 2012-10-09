مشکلات خانه مطبوعات کرمان بزودی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی از برگزاری مجمع عمومی خانه مطبوعات استان کرمان تا پایان مهرماه امسال خبر داد و گفت: طبق دستورالعمل وزارت ارشاد همه خانه های مطبوعات سراسر کشور باید دارای اساسنامه یکسان باشند که این اساسنامه و مجمع عمومی آن 29 مهرماه در تالار عماد برگزار و به رای گذاشته می شود.

وی همچنین به جشنواره بین المللی فیلم کوک و نوجوان اشاره کرد و اظهار داشت: این جشنواره به مرکزیت استان اصفهان و همزمان در 10 استان دیگر برگزار می شود که مراسم افتتاحیه آن فردا برگزار می شود.

سعیدی ادامه داد: در استان کرمان نیز 10 فیلم نخودی، چترسبز، مادر پائیزی، ترانه کوچک من، تو آزادی، جعبه موسیقی، شیر تو شیر، آقای مدیرو پرواز بادبادک ها در چهارسینمای شهر کرمان به نمایش در می آید.

وی اظهارداشت: این جشنواره در چهارشهرستان بم، بردسیر، زرند و بافت نیز در دو سانس صبح و عصر برگزار و در پایان نیز فیلم های جشنواره به نقد گذاشته می شوند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان کرمان، همچنین از برگزاری جشنواره استانی تئاتر فجر و موسیقی کویر تا پایان مهرماه امسال خبر داد و گفت: طی سال جاری سه گروه تئاتر از استان کرمان به مرحله کشوری راه می یابند و در مرحله استانی نیز10 تئاتر اکران خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری جشنواره فیلم مقاومت در کرمان را یک اتفاق بزرگ و ماندگار دانست و ادامه داد: در این جشنواره بیش از 550 خبرنگار و مهمان از داخل و خارج از کشور حضور داشتند که باعث خیرات و برکات زیادی برای استان است.

