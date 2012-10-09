افتتاح نخستین کارخانه تولید سقف آکوستیک در بستان آباد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بستان آباد این کارخانه امروز در زمینی به مساحت 19 هزار متر مربع با سرمایه گذاری هفت میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.

محصولات این کارخانه که به هفت کشور جهان صادر می شود با قابلیت جذب صوت ، ضد حریق بودن، ضریب انعکاس بالای نور و عایق حرارتی بودن خوب در سینماها ، تالارهای اجتماعات و کتابخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

با آغاز به کار این کارخانه برای 90 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شغل شده است.

استاندار آذربایجان شرقی در آئین افتتاح این کارخانه با تاکید بر اینکه باید انحصار تولید از غرب خارج شود گفت: راه اندازی چنین کارخانجاتی گامی بزرگ به سمت شکستن انحصار طلبی های اقتصادی امپریالیسم است و دریچه ای به سوی مرزهای اقتصادی کشورهای جهان به شمار می آید.

احمد علیرضا بیگی از حمایت دولت در خصوص سرمایه گذارانی که با سرمایه گذاری خود انحصار تولید محصولات خاص در جهان را می شکنند خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی نیز با برخورداری از زیر ساخت های مناسب صنعتی و سرمایه گذاری ، توان لازم را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در خود دارد.