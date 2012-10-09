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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

برزگر خبر داد:

ساخت فیلم مستند انسان، پسماندخانگی و طبیعت در اسلامشهر

ساخت فیلم مستند انسان، پسماندخانگی و طبیعت در اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: کارگردان فیلم کوتاه مستند داستانی - انسان، پسماندخانگی و طبیعت گفت: این فیلم داستانی با موضوع آموزش شهروندان در خصوص تفکیک زباله از مبداء در مراحل پایانی تصویربرداری قرار دارد.

حبیب رضا برزگر کارگردان فیلم انسان، پسماند خانگی و طبیعت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروزه استفاده از ابزار تصویر و روایت داستانی برای آموزش شهروندان در مسائل شهری یک ضرورت محسوب می شود و ما در این فیلم سعی کرده ایم تا با داستانی مستندگونه شهروندان را با موضوع تفکیک زباله از مبداء و تاثیر مثبت آن بر طبیعت بیشتر آشنا کنیم.

وی از پایان کار تصویربرداری این مستند طی چند روز آینده خبر داد و افزود: با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اسلامشهر ساخت این فیلم کلید خورده است که پس از مرحله تدوین و آماده شدن فیلم در اختیار خانواده ها قرار خواهد گرفت.

فیلمبرداری و تدوین فیلم مستند داستانی، انسان، پسماندخانگی و طبیعت برعهده مصطفی تیموریان و سیاوش رزاقی به عنوان مدیر تولید و امیرعباس رنجبر نیز در سمت مدیر روابط عمومی در این پروژه همکاری دارند.

کد مطلب 1715749

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