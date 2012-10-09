بدمینتون بازان قمی به جمع مدعیان قهرمانی کشور پیوستند

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نتایج بسیار خوبی توسط تیم بدمینتون مردان قم در مسابقات قهرمانی کشور به دست آمده است و اکنون تیم اعزامی هیئت قم در جمع تیم های برتر راه یافته به مرحله حذفی این رقابت ها قرار دارد.



جدال بدمینتون بازان 24 تیم در مسابقات بزرگسالان کشور



وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی کشور بدمینتون بزرگسالان کشور از روز یکشنبه به میزبانی هیئت بدمینتون استان زنجان آغاز شده است و 24 تیم شرکت کننده از استان های مختلف در هشت گروه مقدماتی دیدارهای خود را به شکل دوره ای برگزار کردند.



رئیس هیئت بدمینتون قم بیان داشت: تیم اعزامی هیئت قم در گروه دوم مرحله مقدماتی این دوره از رقابت ها با تیم های هیئت سیستان و بلوچستان و زنجان میزبان مسابقات همگروه شد و با کسب امتیازات کافی به مرحله حذفی راه یافت.



وی یاد آور شد: در پایان رقابت های مقدماتی که با برگزاری سه مسابقه در هر گروه و در مجموع 24 مسابقه در گروه های هشت گانه همراه بود، 16 تیم راه یافته به مرحله تک حذفی مشخص شدند که یکی از آنها تیم هیئت بدمینتون قم بود.



پنجه باشی اضافه کرد: با انجام دیدارهای گروهی مسابقات قهرمانی کشور بدمینتون بزرگسالان در زنجان 16 تیم راه یافته به مرحله تک حذفی در حالی مشخص شدند که امروز تیم قم در دیداری حساس در مرحله حذفی باید به مصاف تیم مدعی خراسان رضوی برود.



مصاف قم با تهران در راه صعود به مرحله دوم حذفی



وی عنوان داشت: با برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون کشورمان، سی و سومین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان با عنوان یادواره شهید شهریاری در سالن اختصاصی بدمینتون شهر زنجان در حال برگزاری است.



رئیس هیئت بدمینتون قم اظهار داشت: در مرحله حذفی این رقابت ها امروز تیم های تهران با مرکزی، قم با خراسان رضوی، گیلان با یزد، خوزستان با فارس، اصفهان با گستان، لرستان با کرمانشاه، توابع تهران با کردستان و مازندران با زنجان مسابقه می دهند و تا پایان امشب تیم های راه یافته به مرحله نهایی مشخص خواهند شد.



وی با اشاره به حضور هفت بدمینتون باز قمی در این دوره از پیکارهای بدمینتون قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور، یاد آور شد: رقابت قهرمانی کشور بدمینتون در بخش آزاد هم با 170 بدمینتون باز از 25 استان امروز آغاز می شود.

