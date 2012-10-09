به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر این همایش با اشاره به اینکه بیش از 2 سال است که مقام معظم رهبری ضرورت جهت گیری نظام اقتصادی کشور به سوی اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده اند ، گفت: با وجود گذشت زمان زیاد و همچنین شرایط خاص تحریم هنوز مفهوم اقتصاد مقاومتی به خوبی در سطوح مختلف مردم، صاحب نظران، استادان دانشگاه و مسوولان کشور تبیین و فراگیر نشده که این امر مانع بزرگی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است.



پرویز کرمی با تاکید بر اینکه رفع این ضعف نیازمند ورود جدی رسانه ها و به تعبیری جهاد رسانه ای است، گفت: جمعی از فعالان عرصه اطلاع رسانی و روابط عمومی بر آن شدند تا با برگزاری همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، مردم و رسانه» و بهره گیری از توانایی های خانواده اطلاع رسانی کشور زمینه را برای رفع این مشکل فراهم کنند.



دبیر همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، مردم و رسانه» با بیان اینکه اقتصاد مقاومتى به معنای حفظ روند رو به رشد اقتصادى در کشور توام با کاهش آسیب‌‌پذیرى آن است، گفت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب تاکید کرده اند اولا "اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، واقعیتی است که باید محقق شود" و ثانیا برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از همه‌‌ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى و فکرها و اندیشه‌‌ها و راهکارهای صاحبنظران استفاده شود و قطعا رسانه ها بهترین واسطه و رابط برای این امر هستند.



وی افزود: بدنه اصلی و فعال اقتصاد کشور مردم هستند و باید با تبیین شفاف اقتصاد مقاومتی و رفع ابهام های مردم در این حوزه، آنان را برای نقش آفرینی در بهبود و اصلاح نظام اقتصادی کشور مهیا کرد.



پرویز کرمی با اشاره به اهمیت توجه ویژه به نقش افکار عمومی در تحقق جهت گیری اقتصاد کشور به سوی اقتصاد مقاومتی و محوریت آن در آینده، گفت: امیدواریم در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، مردم و رسانه» علاوه بر تشریح و افشای راهبردهای دشمن در جنگ اقتصادی و روانی علیه ملت ایران ، ابزارها و تکنیک های مفیدی به منظور ترویج و بسترسازی فرهنگی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با همراهی رسانه ها و فعالان روابط عمومی و اطلاع رسانی کشور معرفی شود.



وی با اشاره به اینکه هدایت این همایش را شورای سیاستگذاری متشکل از فرهیختگان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، رسانه و فرهنگ برعهده دارند، افزود: کمیته اجرایی همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، مردم و رسانه» با عضویت مهدی آذرمکان، محسن احمدی، محمدحسین انصاری فرد، حسین پرسان، احسان جهاندیده، عباس زارع نژاد، علیرضا سادات میر، مهدی قمصریان و پرویز کرمی در حال تمهید برگزاری این همایش مهم است.