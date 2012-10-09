ارتقای جایگاه تشکیلاتی و سازمانی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شجاعان صبح سهشنبه در نشست در نشست ارتقا و ساماندهی ساختار تشکیلاتی استانداری بوشهر با اشاره به ظرفیت ها و توانمندیهای استان بوشهر، اظهار داشت: شاخصهای استان بوشهر نشان میدهد که جایگاه این استان باید ارتقا یابد.
وی اضافه کرد: اکنون استان بوشهر در جایگاه 2-2 قرار دارد که با توجه یه ظرفیتهای اقتصادی، مساحت، امنیتی،سیاسی، مراکز آموزش عالی و امکانات بالقوه اجتماعی به 2-1 ارتقا مییابد.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور ادامه داد: پس از این ارتقا و نهایی شدن ساختار استانداری بوشهر، شاخصهای فرمانداریها و بخشداریها نیز ارتقا داده میشود.
وی با اشاره به برخی از جزئیات این طرح و تغییراتی که بر اساس این طرح صورت میگیرد، افزود: با ارتقای جایگاه استان بوشهر پستهای سازمانی استانداری بوشهر از 265 پست به 300 پست خواهد رسید.
شجاعان در ادامه به وضعیت روابط عمومی استانداری نیز اشارهای داشت و گفت: استقلال روابط عمومی استانداریها از دفتر استاندار ابلاغ شده است و به دنبال ارتقای اداره روابط عمومی به اداره کل هستیم که با این تغییر وظایف روابط عمومیها افزایش مییابد.
مشاور وزیر کشور سیر تحول ساختار سازمانی در وزارت کشور را تشریح کرد و گفت: تشکیل پدافند غیرعامل جزو ضرورتهای کشور بود که این را ابلاغ کردیم و هشت پست سازمانی به آن اختصاص یافت.
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