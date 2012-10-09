اورژانس کشور بر بالین 1.2 میلیون بیمار و مصدوم حاضر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی رئیس اورژانس کشور با اعلام این خبر گفت: کل ماموریتهای تصادفی 287 هزار و 427 و ماموریتهای غیر تصادفی 917 هزار و 123 بوده است که در کل 944 هزار و 141 ماموریت در شهر و 260 هزار و 409 در جاده انجام شده است.

وی افزود: تکنسینهای اورژانس 115 در 6 ماه گذشته با حضور بر بالین بیش از 380 هزار بیمار و مصدوم به صورت سرپایی به آنان خدمات رسانی کرده و دربیش از 670 هزار مورد دیگر حادثه دیدگان را ضمن انجام اقدامات پیش بیمارستانی با آمبولانسهای 115 به بیمارستان منتقل کردند.

معصومی گفت: کارشناسان اورژانس 115 از 1 میلیون و 204 هزار و 550 ماموریت انجام شده خود در 287 هزار و 427 مورد به محل حوادث رانندگی اعزام شده و در 85 هزار و 174مورد تصادف جاده ای و در 202 هزار و 253 مورد سانحه رانندگی در حوزه شهری به حادثه دیدگان خدمات رسانی کردند.