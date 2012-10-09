ارسال 5.8 میلیون مرسوله از طریق شبکه پستی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی پیش از ظهر سه شنبه در آیین گشایش نمایشگاه تمبرها و دستاوردهای پستی استان در خوی افزود: شبکه پستی استان در سال گذشته 10 میلیون مرسوله و در شش ماه نخست امسال هم پنج میلیون و 800 هزار مرسوله را مبادله کرده است که این میزان نسبت به مدت زمان سال گذشته پنج درصد رشد داشته است .

وی ادامه داد: اداره کل پست استان با هدف معرفی مفاخر کشورمان بیش از 200 هزار سری تمبر بارگاه شمس تبریزی را چاپ و در 170 کشور جهان منتشر کرده است .

فرخی با بیان اینکه امروز پست به عنوان یک عامل زیربنایی در توسعه و پیشرفت امور جامعه و از ارکان حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور به شمار می رود اظهارداشت: شعار امسال پست، کیفیت پایدار، برنامه محوری در توسعه خدمات پستی بوده که نیازمند همکاری همه جانبه است.

مدیرکل پست آذربایجان غربی یاد آور شد: در راستای توسعه آی تی در ارائه خدمات پستی تمام مراکز پستی و پیشخوان دولتی در استان به اینترنت وصل هستند و تمام مراسلات سفارشی، پیشتاز از طریق شبکه پستی ارسال می شود و امضای گیرنده برای سایت قابل مشاهده است.

وی گفت: همچنین در این راستا سرویس خرید انتیرنتی و کارت پستال الکترونیکی راه اندازی شده است که به مناسبت های مختلف و در طرح های مختلف کارت پستال در اندازه های مختلف برای متقاضیان ارائه می شود .

فرخی به نمایشگاه خوی اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه بیش از 10 هزار قطعه انواع تمبرهای چاپی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای پستی استان در بخش های مختلف به نمایش گذاشته شده است .

وی اضافه کرد: همچنین نمایش وسایل و امکانات ابتدائی و قدیمی پست از دیگر بخش های این نمایشگاه است .

حجت الاسلام سیدرضی موسوی شکوری امام جمعه خوی هم در این آیین با قدردانی از تلاش های کارکنان این شرکت، پست را امانتدار بزرگ مردم دانست و گفت: پست در بعد فرهنگی با ارائه خدمات مختلف به اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه کمک شایسته ای می کند .

به مناسبت روز جهانی پست، روز سه شنبه نمایشگاهی از تمبرها و دستاوردهای پستی آذربایجان غربی در شهرستان خوی دایر شد .