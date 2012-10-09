ارسال 5.8 میلیون مرسوله از طریق شبکه پستی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی پیش از ظهر سه شنبه در آیین گشایش نمایشگاه تمبرها و دستاوردهای پستی استان در خوی افزود: شبکه پستی استان در سال گذشته 10 میلیون مرسوله و در شش ماه نخست امسال هم پنج میلیون و 800 هزار مرسوله را مبادله کرده است که این میزان نسبت به مدت زمان سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: اداره کل پست استان با هدف معرفی مفاخر کشورمان بیش از 200 هزار سری تمبر بارگاه شمس تبریزی را چاپ و در 170 کشور جهان منتشر کرده است.
فرخی با بیان اینکه امروز پست به عنوان یک عامل زیربنایی در توسعه و پیشرفت امور جامعه و از ارکان حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور به شمار می رود اظهارداشت: شعار امسال پست، کیفیت پایدار، برنامه محوری در توسعه خدمات پستی بوده که نیازمند همکاری همه جانبه است.
مدیرکل پست آذربایجان غربی یاد آور شد: در راستای توسعه آی تی در ارائه خدمات پستی تمام مراکز پستی و پیشخوان دولتی در استان به اینترنت وصل هستند و تمام مراسلات سفارشی، پیشتاز از طریق شبکه پستی ارسال می شود و امضای گیرنده برای سایت قابل مشاهده است.
وی گفت: همچنین در این راستا سرویس خرید انتیرنتی و کارت پستال الکترونیکی راه اندازی شده است که به مناسبت های مختلف و در طرح های مختلف کارت پستال در اندازه های مختلف برای متقاضیان ارائه می شود.
فرخی به نمایشگاه خوی اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه بیش از 10 هزار قطعه انواع تمبرهای چاپی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای پستی استان در بخش های مختلف به نمایش گذاشته شده است.
وی اضافه کرد: همچنین نمایش وسایل و امکانات ابتدائی و قدیمی پست از دیگر بخش های این نمایشگاه است.
حجت الاسلام سیدرضی موسوی شکوری امام جمعه خوی هم در این آیین با قدردانی از تلاش های کارکنان این شرکت، پست را امانتدار بزرگ مردم دانست و گفت: پست در بعد فرهنگی با ارائه خدمات مختلف به اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه کمک شایسته ای می کند.
به مناسبت روز جهانی پست، روز سه شنبه نمایشگاهی از تمبرها و دستاوردهای پستی آذربایجان غربی در شهرستان خوی دایر شد.
این نمایشگاه به مدت سه روز برای بازدید علاقه مندان بر پاست.
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