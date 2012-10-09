تولید 20 کیلو وات برق از انرژی خورشیدی در دانشگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موذنی در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی این دانشگاه گفت: با توجه به افزایش جمعیت جهان، نیاز به انرژی نیز افزایش یافته و امروز بسیاری از رقابتها و منازعات در میان کشورها به دلیل دستیابی به منابع انرژی است.
وی با بیان اینکه استفاده از انرژیهای نوین با کمترین خسارت به محیط زیست در دستور کار تمامی کشورها قرار دارد، تصریح کرد: تولید برق در نیروگاهها با تولید آلایندههای مختلفی همراه است؛ امّا انرژی خورشیدی از پاکترین منابع تأمین انرژی است و تولید برق با استفاده از این انرژی کاملاً سازگار با محیط زیست میباشد.
رئیس دانشگاه شیراز افزود: با این وضعیت، باید فرهنگ استفاده از انرژی خورشیدی در کشور نهادینه شود.
دکتر ابراهیم فرجاه - عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز و مجری این طرح گفت: ساخت نیروگاه خورشیدی از حدود 8 ماه پیش آغاز و برای راهاندازی آن حدود 140 میلیون تومان هزینه شده است.
استاد بخش مهندسی قدرت و کنترل دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر با اشاره به اینکه تولید انرژی از خورشید هزینههای فراوانی به همراه دارد، یادآور شد: برای تولید یک کیلو وات انرژی خورشیدی شش تا 10 میلیون تومان هزینه میشود.
وی ادامه داد: این نیروگاه خورشیدی که با فناوری بومی راهاندازی شده است، در مجموع دکتر ابراهیم فرجاه، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز و مجری این طرح گفت: ساخت نیروگاه خورشیدی از حدود 8 ماه پیش آغاز گردید و برای راهاندازی آن حدود 140 میلیون تومان هزینه شده است.
استاد بخش مهندسی قدرت و کنترل دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر با اشاره به اینکه تولید انرژی از خورشید هزینههای فراوانی به همراه دارد، یادآور شد: برای تولید یک کیلو وات انرژی خورشیدی شش تا 10 میلیون تومان هزینه میشود. .
وی ادامه داد: این نیروگاه خورشیدی که با فناوری بومی راهاندازی شده است، در مجموع توانایی تولید 20 کیلو وات برق را دارد.
دکتر فرجاه تصریح کرد: در حال حاضر توان ذخیرهسازی وجود ندارد امّا در کنار این نیروگاه یک باطری طراحی کردهایم که بخشی از این انرژی تبدیلی که مصرف نمیشود را ذخیره کند.
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