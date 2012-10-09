تیم ملی فوتبال ایران دوباره با لبنان همگروه شد/ عربستان در گروه مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا از 15 دی تا 7 بهمن سال 2015 به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد. در مراسم قرعه کشی رقابتهای مقدماتی که امروز در ملبورن استرالیا برگزار شد، تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم این رقابتها با تیمهای تایلند، لبنان و کویت همگروه شد. تیمهای عربستان، چین، عراق و اندونزی هم در گروه موسوم به "گروه مرگ" قرار گرفتهاند.
نتایج قرعه کشی گروههای پنج گانه به شرح زیر است:
گروه A: سنگاپور، عمان، سوریه و اردن
گروه B: ایران، لبنان، تایلند و کویت
گروه C: عربستان، چین، عراق و اندونزی
گروه D: قطر مالزی، یمن و بحرین
گروه E: ازبکستان، ویتنام، امارات و هنگ کنگ
از هر گروه دو تیم به دور پایانی مسابقات جام ملتهای 2015 آسیا راه پیدا میکنند، ضمن اینکه بهترین تیم سوم گروههای پنج گانه جواز حضور در این مسابقات را بدست خواهد آورد. قهرمان مسابقات چلنج کاپ آسیا در سال 2014 هم به جمع تیمهای برتر جام ملتهای آسیا خواهد پیوست.
استرالیا به عنوان میزبان این مسابقات و تیم دوم دوره قبل در رقابتهای مقدماتی شرکت نمیکند. ژاپن و کره جنوبی به عنوان قهرمان جام ملتهای آسیا 2011 و تیم کره شمالی به عنوان قهرمان چلنج کاپ در سال 2012 در این مسابقات حضور ندارند و به طور مستقیم به مرحله پایانی راه یافتهاند.
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