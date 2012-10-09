به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های کوتاه داستانی "خوب کادر پر می‌کند" ساخته سجاد اسدی، "می‌خورد بر بام خانه" به کارگردانی تیمور قادری، "روزنه" به کارگردانی مرتضی جذاب، "مردی با چشمان شماره هفت" ساخته احمد حیدریان، "باروری خورشید و خشت" به کارگردانی سیدمجتبی حسینی، "بازگشت" ساخته سهیلا گلستانی، "چقدر نزدیک" به کارگردانی فرحناز شاهین‌پور،"کنترل" ساخته محمدهادی امینی، "از درون آینه" به کارگردانی سیف الله یزدانی، "روزی که مدرسه می رفتیم" ساخته اسماعیل میرزایی در این بخش حضور دارند.

همچنین فیلم‌های "حنانه" به کارگردانی داریوش غذبانی، "یک جای خوب" ساخته مهدی سرکلان، "ممتد" به کارگردانی مهناز آقایی،"بازتاب" ساخته رضا جمالی، "فراتر از هرمنوتیک" به کارگردانی مسعود برخورداری، "از خرید شما متشکرم" ساخته سعید نجاتی،"گهواره خستگی من" به کارگردانی روح الله بهرامی،"پشت ابرها جایی است" ساخته رهبر قنبری،"حال حافظ خوب است"به کارگردانی مجتبی حیدری، جبار اجاقلو و "آسانسور" ساخته نیما عباسپور دیگر فیلم‌هایی هستند که در بخش مسابقه فیلم‌های داستانی جشنواره "رویش" رقابت می‌کنند.

لازم به ذکر است هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" نهم تا سیزدهم آبان‌ماه به دبیری سهیل جهان بیگلری در مشهد مقدس برگزار می‌شود.



