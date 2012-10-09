به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی روز سه شنبه در اختتامیه نهمین اجلاس افسران رابط مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: برگزاری این اجلاس در سطح بین المللی و از ابتکارات ایران است. اجلاس نهم نیز طی سه روز با اهدافی بدنبال تحقق مبارزه با مواد مخدر و اصلاح فرایندها است.

وی در مورد کنترل مرزهای کشور گفت: هم اکنون مرزهای شرقی و خشکی کشور و ترانزیت مواد مخدر از این مرزها مهار شده است. البته مافیا هر روز بدنبال راه جدیدی است و هم اکنون نیز ترانزیت مواد را از آبهای آزاد انجام می دهد که مقابله با آن نیازمند عزم بین المللی و منطقه ای است. ایران تلاش خود را به صورت جدی انجام می دهد تا در دریا نیز همانند خشکی ترانزیت مواد مخدر را متوقف کند.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر امروز با اقدام قاطع پلیس ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضائیه کانون تهیه و ترانزیت مواد غیرصنعتی به خطر افتاده ضمن اینکه تعدادی از عناصر اصلی نیز به اشد مجازات رسیدند. اشرافیت خوبی امروز در حوزه مواد مخدر داریم و اگر این موضوع ادامه پیدا کرده و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز فعال تر شود وضعیت خوبی را خواهیم داشت.

سردار مویدی تاکید کرد: امروز بیش از 90 درصد از مرزهای خشکی در کنترل مرزبانی است و با تجهیزات فیزیکی 70 درصد مرز انسداد یافته است. این در حالی است که امروز ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به 30 درصد رسیده و 70 درصد مابقی از طریق پاکستان و آبهای آزاد انجام می شود.

وی در خصوص کمک های بین المللی به ایران گفت: کمک های آنها حداقلی است و قابل گفتن نیست. آنها که شعار دفاع از شهروندان خود را می دهند باید بیشتر کمک کنند چرا که مدیر کل مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل نیز به نقش خوب ایران اذعان د اشته است.

مویدی ادامه داد: همه کشورها به جایگاه ایران اعتراف کرده اند اما وقتی به صحنه عمل می رسند تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می گیرند. معتقدم دستهای پنهانی در عدم همکاری با ایران توسط استکبار وجود دارد.

وی در پایان از برخورد با خرده فروشان مواد مخدر خبر داد و اظهار داشت: برنامه های خوبی با همکاری سایر دستگاهها در نظر گرفته ایم و به زودی محلات را از خرده فروشان مواد مخدر پاکسازی می کنیم.