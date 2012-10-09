مصطفی آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تیم بازرسی فرمانداری کرج به منظور کنترل و نظارت بر بازار نسبت به رصد مسائل و مشکلات مردم در حوزه های مختلف اقدام می کند.



وی افزود: در همین رابطه مراکز فروش و عرضه کالاها و انواع خدمات در صورتی که نسبت به کم فروشی، گران فروشی و سایر مواردی که منجر به تنش در بازار شود، اقدام کنند اعمال قانون می شوند.



آجرلو با تاکید بر همکاری واحدهای صنفی و نظارت مردم در قمیت انواع کالاها یادآور شد: در شرایطی که کشور در معرض تهدید و تحریم قرار دارد باید به گونه ای رفتار کرد که علاوه بر خنثی کردن توطئه دشمنان نسبت به افزایش رضایتمندی در مردم اقدام کرد.



آجرلو تصریح کرد: احتکار انواع کالاها و خدماتی که در این بازدید نیز با آن مواجه شدیم اقدام ناپسندی است که به لحاظ عرفی و شرعی زیبنده رفتار یک مسلمان نیست.



وی یادآور شد: تمامی آحاد مختلف مردم در هر شغل و پیشه ای باید با رعایت انصاف و قوانین موجود زمینه رفاه و آبادانی بیش از پیش شهر و استان خود را فراهم کنند.