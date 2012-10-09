مصطفی آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تیم بازرسی فرمانداری کرج به منظور کنترل و نظارت بر بازار نسبت به رصد مسائل و مشکلات مردم در حوزه های مختلف اقدام می کند.
وی افزود: در همین رابطه مراکز فروش و عرضه کالاها و انواع خدمات در صورتی که نسبت به کم فروشی، گران فروشی و سایر مواردی که منجر به تنش در بازار شود، اقدام کنند اعمال قانون می شوند.
آجرلو با تاکید بر همکاری واحدهای صنفی و نظارت مردم در قمیت انواع کالاها یادآور شد: در شرایطی که کشور در معرض تهدید و تحریم قرار دارد باید به گونه ای رفتار کرد که علاوه بر خنثی کردن توطئه دشمنان نسبت به افزایش رضایتمندی در مردم اقدام کرد.
آجرلو با تاکید بر همکاری واحدهای صنفی و نظارت مردم در قمیت انواع کالاها یادآور شد: در شرایطی که کشور در معرض تهدید و تحریم قرار دارد باید به گونه ای رفتار کرد که علاوه بر خنثی کردن توطئه دشمنان نسبت به افزایش رضایتمندی در مردم اقدام کرد.
آجرلو تصریح کرد: احتکار انواع کالاها و خدماتی که در این بازدید نیز با آن مواجه شدیم اقدام ناپسندی است که به لحاظ عرفی و شرعی زیبنده رفتار یک مسلمان نیست.
وی یادآور شد: تمامی آحاد مختلف مردم در هر شغل و پیشه ای باید با رعایت انصاف و قوانین موجود زمینه رفاه و آبادانی بیش از پیش شهر و استان خود را فراهم کنند.
نظر شما