ایران مقام نخست کشف هروئین در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر آنتونینو دلئو مدیر دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در تهران پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه اختتامیه نهمین اجلاس افسران رابط مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعالیت ایران در راه مبارزه با مواد مخدر برای دنیا کاملا شناخته شده است و دفتر کنترل جرایم و مواد مخدر سازمان ملل نیز ایران را شریک استراتژیک خود در راه مبارزه می داند. ایران مقام اول کشفیات هروئین را برای سومین بار به خود اختصاص داده است.

وی در مورد برگزاری اجلاس نیز با تبریک به پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این اجلاس با همکاری این دفتر برگزار شد و من امروز در سخنرانی خود از جامعه جهانی می خواهم که به نقش ایران در کنترل مواد مخدر توجه کرده و حمایت های بیشتری را انجام دهند ضمن اینکه در سطح تفاهم های دوجانبه به منظور کنترل مواد مخدر با ایران همکاری شود.

دلئو، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد کنترل ترانزیت پیش سازهای مواد مخدر از کشورهای اروپایی به افغانستان گفت: سازمان ملل عملیات تارست را به منظور شناسایی و پیشگیری از انتقال پیش سازها به افغانستان اجرا می کند چرا که با انتقال پیش سازها به افغانستان مرفین به هروئین تبدیل می شود. تلاش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل کنترل این انتقال و تبادل اطلاعات در خصوص کشفیات و پیش سازها است ضمن اینکه رژیم کنترلی شدید پیش سازها توسط سازمان ویژه آن در وین به اجرا گذاشته شده است.

وی گفت: متاسفانه انحراف از مسیر اصلی چالش پیش سازها شده است چرا که پیش سازها از بازار قانونی انحراف پیدا کرده و تبدیل به مرفین می شود.