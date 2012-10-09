پرونده 4146 رقبه و موقوفه بهشهر در سامانه جامع ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر دینی اظهار داشت: در راستای اجرایی شدن برنامه های سال 91 در جهت بروز رسانی اطلاعات موقوفات در سامانه جامع، تعداد ۴۱۴۶ پرونده رقبات و موقوفات در این سامانه ثبت و ضبط شد.



وی افزود: تعداد 970 موقوفات متصرفی، 100 موقوفه غیر متصرفی، چهار هزار و 580 رقبه متصرفی و 100 رقبه غیر متصرفی تحت پوشش اداره اوقاف بهشهر و گلوگاه قراردارند.



دینی به ثبت دو وقف جدید اشاره کرد و یادآور شد: وقف کتب مذهبی به مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان و وقف یک قطعه زمین به مساحت 507 متر واقع در روستای پینه نو برای استفاده مومنان که کلنگ احداث مسجد بین راهی در آن زده شد از جمله وقف های جدید این منطقه ازابتدای سال تا کنون است.



ایمنی، فناوری مناسب و مدیریت کیفیت عوامل موثر در ساخت و سازها



مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران از ایمنی، فناوری مناسب و مدیریت کیفیت به عنوان سه اصل تاثیر گذار در ساخت و سازها یاد کرد و افزود: موارد فوق از مهم‌ ترین ویژگی‌هایی بوده که برای نظام فنی و اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است.



سید محمد محمدی تاکامی فزود: پاسخگویی به عوامل ذی‌نفع، توجه به خلا‌قیت و نوآوری، حفظ منافع ملی، استفاده از تجارب جهانی، توجه به صلا‌حیت، در نظر داشتن آموزش، پایش و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران، اخلا‌ق حرفه‌ای، مشارکت تشکل‌ها، کاهش آسیب‌پذیری وپدافند غیرعامل از دیگر مواردی بوده که به عنوان یک اصل در نظام فنی و اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است.



وی در خصوص عملیات اجرایی در دست اجرای این اداره کل در سطح استان تصریح کرد: هم اکنون این اداره کل ساخت ساختمانهای اداری مورد نیاز دستگاه های اجرایی مشتمل بر بیش از 120 پروژه ساختمان اداری از جمله فرمانداری ها ، ادارات کل و شهرستانی،کتابخانه ها، مجتمع های فرهنگی و بیمارستانهای دولتی فوق تخصصی را بر عهده دارد.