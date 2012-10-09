استفاده اصولی از سموم کشاورزی در آذربایجان غربی

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محصولات کشاورزی باید بر اساس شاخص ها و استانداردهای لازم از بعد سموم باقی مانده تولید شوند، ادامه داد: متاسفانه برخی کشاورزان بدون توجه به این امر و خودسرانه اقدام به استفاده از برخی هورمونها و سموم با هدف داشتن محصولاتی با زیبایی ظاهری می کنند.

وی خواستار برخورد جدی سازمانهای ذیربط با سموم غیر مجاز و استفاده بیش از حد و در مواقع نادرست در تولید محصولات کشاورزی شد و اظهار داشت: در این راستا کمیته مشترک تعیین و ارزیابی استاندارد محصولات کشاورزی با توجه به شرایط خاص آذربایجان غربی تشکیل شده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از معرفی محصولات کشاورزی استراتژیک تولیدی در سطح استان توسط جهاد کشاورزی به این کمیته خبر داد و عنوان کرد: آزمونها و آزمایشهای لازم بر روی محصولات از لحاظ باقی مانده سموم انجام و نتیجه نهایی اعلام می شود.

افزایش صادرات میوه با تولید محصولات ارگانیک کشاورزی

جلایر با اشاره به فاقد سم بودن محصولات ارگانیک کشاورزی، ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه جهاد کشاورزی به گسترش تولید این محصولات فاقد سموم، اضافه کرد: افزایش صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک به خارج از کشور و ارتقای سطح سلامت از جمله مزایای تولید محصولات ارگانیک است.

وی همچنین خواستار توجه ویژه مسئولان ذیربط نسبت به واردات میوه و محصولات کشاورزی از کشورهای همسایه شد و گفت: باید قرنطینه های محصولات کشاورزی در مبادی ورودی مرزی استان راه اندازی و بعد از بررسی و تشخیص سالم بودن گواهی انطباق وارداتی صادر شود.

آذربایجان غربی به جهت استعدادهای بالقوه خدادادی، یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور بوده و محصولات باغی متنوعی نظیر انواع میوه و تره بار و صیفی جات در استان تولید می شود، که پس از رفع نیاز داخل مقادیر قابل توجهی از آن در کارخانجات تبدیلی به انواع مختلف کنسانتره و آبمیوه، رب گوجه فرنگی، کشمش و سبزه فرآوری و به خارج از کشور صادر می شود.

زمین های قابل کشت آذربایجان غربی نیز حدود یک میلیون هکتار بوده که از این میزان بالغ بر 726 هزار هکتار به طور عمده زیر کشت انواع مختلف گندم، جو، حبوبات، چغندرقند، سیب زمینی، توتون و77 هزار و 900 هکتار زیر کشت انواع درختان میوه قرار دارد، 40 هزار و 840 هکتار زیرکشت درختان سیب، 19 هزار و 566 هکتار زیرکشت انگور، یک هزار و 621 هکتار زیرکشت گردو و یک هزار و 541 هکتار زیرکشت بادام و بقیه به انواع مختلف میوه جات دانه دار و هسته دار اختصاص یافته است .